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「1200噸黃色炸藥」威力炸出黎巴嫩貪污案　網：送他們上絞刑台

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▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，迄今超過100人死亡，4000多人受傷，且有多人失蹤 。（圖／路透）

▲ 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，迄今超過100人死亡，4000多人受傷，且有多人失蹤 。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特發生驚人爆炸後，激化人民對政府的管理不周和腐敗不滿，總統奧恩（Michael Aoun）在內閣會議上發誓，調查會保持透明，並對疏失者咎責。貝魯特省長阿布德（Marwan Abboud）預估，經濟損失上看150億美元（約台幣4500億元）。

阿布德5日接受Al Hadath 電視台訪問說道，「4日發生的貝魯特大爆炸造成的經濟損失可能達到100億至150億美元。」比他先前估算的50億美元高出許多。他補充，現在有至少30萬人無家可歸，目前小麥數量有限，如果沒有國際干預，可能會產生糧食危機。

據美聯社報導，貝魯特港海關辦公室是黎巴嫩最腐敗機關之一，真主黨和各派別的政治人物在其中占有主導地位。黎巴嫩安全部門消息人士指出，這次爆炸威力相當於至少1200公噸的黃色炸藥。政府在爆炸後一天宣布，軟禁6年來管理倉庫的所有港口官員。

港口2750噸硝酸銨爆炸，自2013年貨輪「羅蘇斯號」（Rhosus）被查禁，2750噸貨物卸下後，一直囤積在港口。6年來，幾任海關署長多次致函司法部，要求出口或售給本地公司。但司法部回應，司法部只處理郵輪是否放行，硝酸銨如何處置非其業務。現任署長達埃爾（Badri Daher）公開他寄給司法部的信件，表達他已經盡到「警告」義務。

專門報導港口貪污問題的記者科貝西（Riad Kobaissi）認為，達埃爾是在逃避責任，這次慘劇反映了黎巴嫩海關貪污問題嚴重。網民也以主題標籤「送他們上絞刑台」抗議政府的腐敗，要官員付出代價。

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