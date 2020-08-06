美「抗疫隊長」估明年疫苗生產達千萬劑　坦言美「情況糟糕」：數字不會說謊

▲美國國家過敏及傳染病研究所主任弗契（Anthony Fauci）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國傳染病專家佛奇表示，新冠肺炎疫苗可望在明年初生產數千萬劑，到了年底可望達到10億劑。儘管疫苗前景看似樂觀，但佛奇仍強調，全球各國都遭到疫情重擊，而且美國尤其嚴重，「數字不會說謊。」

佛奇（Anthony Fauci）接受《路透社》訪問時表示，藥廠可望在2021年初生產數千萬劑新冠疫苗，而產量到年底就能達到10億劑。他指出，川普並未要求疫苗要在11月3日大選前生產完畢，監理機關也承諾「政治之手」不會伸入疫苗製作程序裡面，一切都會以「安全有效」作為首要考量。

佛奇也向CNN提到，全球每個國家都受到疫情的影響，「但美國遭受的甚至比其他國家還要更嚴重，我的意思是，看看感染人數和死亡人數，我的意思是從數量上來講，它是最糟糕的，真的非常非常令人擔憂。」

美國新冠肺炎確診數超過482萬例，死亡人數逾15萬人，佔了全球的20％至25％。佛奇說，從數字上來看，美國確實是疫情最糟糕的國家，「數字不會說謊。」

目前美國各地都逐漸解封，但佛奇也形容，美國國土廣闊，各地的防疫規範不一，政府的制度都缺乏調理，要重啟經濟活動或許還有考慮空間，最重要的是，不要將配戴口罩「政治化」。