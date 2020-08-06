同是硝酸銨釀禍…73年前「德克薩斯城災難」581人亡！史上最大非核爆炸事故

▲1947年德克薩斯城硝酸銨爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特港區（Beirut）2750噸硝酸銨爆炸，造成135死5000傷，且死傷人數仍持續上升。事實上這並非硝酸銨第一次發生爆炸意外，1947年美國德克薩斯城港口的硝酸銨爆炸意外，造成至少581人喪生，該次也是人類歷史上最大的非核爆炸。

綜合外媒報導，停泊在德州德克薩斯城（Texas City）的法國籍貨輪「SS Grandcamp」號，在1947年4月16日清晨發生火災，接著引爆船上約2100公噸的硝酸銨，總共炸毀1000多棟建築，造成至少581人死亡，超過5000人受傷；這是美國歷史上傷亡最慘重的工業事故，也是人類歷史上最大的非核爆炸，這次意外也被稱作德克薩斯城災難（Texas City disaster）。

▲1947年德克薩斯城硝酸銨爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



其餘硝酸銨爆炸意外還有2004年北韓龍川火車站爆炸，造成至少161人死亡、超過1300人受傷；2013年德州化肥廠爆炸，造成35人死亡，其中10名死者是前往支援的救難人員；2015年天津港危化品倉庫爆炸，共有165人死亡、798人受傷。

▲2015年天津港危化品倉庫爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導指出，硝酸銨生產成本低廉，主要用於農業作為高氮肥料，但也時常被用作製造工業炸藥；硝酸銨本身並不可燃，必須暴露於高溫之下才有引爆的可能，一般來說各國都有嚴格的儲存規範。根據聯合國農糧署統計，目前俄羅斯是世界上最大的硝酸銨生產國。

英國前陸軍少校、爆裂物處理專家亨特（Chris Hunter）表示，這次爆炸是屬於工業事故，「你可以看到早些時間的大火，加上可能是炮竹或彈藥爆炸，這些熱源就會導致大量的硝酸銨爆炸，尤其大片白色蕈菇狀的雲、紅橙色的煙霧都能證明。」

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