睽違6年「被防疫吸引而來」　美衛生部長讚：台灣做得太好…期待見蔡總統！

文/中央社

即將訪問台灣的美國衛生部長艾薩今天接受美國福斯新聞訪問時表示,美台已建立重要的長期合作夥伴關係,台灣防疫表現令人讚賞。他也期待見到總統蔡英文與衛福部長陳時中。

美國衛生部昨天宣布,艾薩(Alex Azar)將於近日訪台灣。這是睽違6年來,首位美國內閣級官員訪問台灣,也是1979年台美斷交以來訪台的最高層級美國官員。艾薩將代表美國總統川普與資深台灣官員及防疫專家會晤,討論美台夥伴關係、疫情應對及全球衛生等議題。

外交部昨天也發出聲明表示,艾薩訪台期間將晉見蔡總統,並預計拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人。

艾薩今天接受福斯新聞台(Fox News)訪問時談到訪台行程。他表示,美國與台灣已建立極為重要的長期合作夥伴關係,特別是在公共衛生領域。

他指出,台灣一直是國際社會裡透明、合作與協作的典範,台灣對2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)的處理令人讚賞。與某些其他實體相比,台灣極具透明度。

艾薩也以「台灣總統」稱呼蔡總統。他表示,期待這趟訪台行程,能與「陳部長、台灣總統與其他人」持續衛生合作,以造福台灣、美國與全球民眾。

主持人在艾薩訪問結束後也特別說明,艾薩是1979年以來,訪台層級最高的美國內閣官員,也是6年來首位前往台灣訪問的美國內閣官員。

