美衛生部長代表川普訪台「斷交後最高層級」！　紐時：美中關係恐再探底

▲ 美國衛生部長艾薩（Alex Azar，右）期待傳達美國總統川普對台灣在全球衛生領域展現領導風範的支持。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

美國衛生部長艾薩即將率團訪台，為6年來首位訪台的美國內閣官員。紐約時報報導，美中在貿易、科技、軍事等領域激烈交鋒之際，這次高層訪問恐讓華府與北京關係進一步探底。

美國衛生部4日宣布，艾薩（Alex Azar）將於近日率團訪台。紐時報導，艾薩將是1979年美國與中華民國斷交並和中華人民共和國建交以來，訪台層級最高的美國官員。

艾薩透過衛生部新聞稿指出，台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間，甚至早在疫情爆發前，就一直是全球衛生領域透明與合作的典範。他期待傳達美國總統川普對台灣在全球衛生領域展現領導風範的支持，強調美台深信自由民主社會是維護與促進健康的最佳模範。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾1860萬人染疫、70萬人喪命。根據中央流行疫情指揮中心，截至5日，台灣累計476例確診、7人死亡。

報導寫道，台灣官員試圖將防疫成果化為地緣政治勝局，以政府名義向美國、義大利等疫情嚴重國家捐贈數以百萬計印有Made in Taiwan（台灣製造）的口罩。中國試圖趁疫情危機宣傳專制優點，台灣則不斷擦亮民主典範招牌。

美中今年為疫情交相指責，雙邊關係陷入建交40多年來最低點。除在貿易、科技、防衛與人權等領域激烈交鋒外，美中近期在亞太地區軍事活動更加活躍，令人憂心兩國恐為台灣或南海爆發衝突。

北京當局近年極力壓縮台灣國際空間，掠奪邦交國之餘阻撓台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

中國外交部發言人汪文斌5日在例行記者會表示，中方堅決反對美台官方往來，已就艾薩即將訪台一事向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，以免「嚴重損害」中美關係和台海和平穩定。

根據美國衛生部，艾薩將是首位訪台的美國衛生部長，也是6年來首位訪台的美國內閣官員。上一位訪台的美國內閣官員是2014年歐巴馬執政時的環保署長吉娜麥卡錫（Gina McCarthy）。

華爾街日報報導，美中建交以來，中方一直反對美國高層官員訪台，艾薩此行可能激怒北京當局。

即使美國持續對台軍售，但過去無論是共和或民主黨執政，美國政府為避免激怒北京，都選擇由國務卿、國防部長或財政部長以外層級較低的部長級官員與台灣接觸。川普在美台往來上大致延續這種形態，部分觀察家認為，川普用意是確保美中貿易談判順利。

但川普政府近幾個月對中國態度日益尖銳，不斷批評北京當局疫情處理失當，兩國在科技與爭奪國際影響力方面對抗愈來愈激烈。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）指出，美台往來需要美國總統點頭的事情不多，除了對台軍售，派遣部長級官員訪台也是其中之一，艾薩訪台與川普政府在香港與新疆等議題上對北京日趨強硬的作風相符。