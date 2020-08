黎巴嫩女孩「活埋24hrs」奇蹟倖存！脖子以下全在瓦礫中　「見亮光」揮手呼救

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特4日的硝酸銨爆炸案迄今奪走至少135條人命,造成5000多人受傷,搜救人員直至5日晚間仍在瓦礫堆中穿梭,試圖拯救生還者。如今傳出好消息,一名女孩熬過被倒塌建物活埋24小時後被救援隊發現,受困殘骸的她露出頭部見到手電筒亮光,立刻舉手揮舞示意,成功獲救。

每日郵報報導,這名女孩被發現的當下,脖子以下的身體全被埋在瓦礫堆當中,只有頭部及手部能夠移動,且多次發出明顯不適的微弱呼救聲,一旁的救援人員隨即開始動作,把她周邊的碎石殘骸移開。如今這段影片在推特上瘋傳,也登上當地媒體。

此外,當地一名女護士在醫院被爆炸衝擊波轟得粉碎之際,緊急搶救院內的3名新生兒,而她抱著孩子的畫面也被黎巴嫩攝影記者賈威奇(Bilal Marie Jawich)捕捉下來。該名女子如今被封為英雄,但賈威奇也透露,當時女護士站的位置正是原本醫院的接待處,而該院至少有4名護士喪命、200名病患受傷。

A nurse/ doctor in Roum hospital in Achrafeya is holding 3 newborn babies trying to protect them after today’s horrific explosion in #Beirut #Lebanon

Photo credit: Bilal Marie Jawich pic.twitter.com/2YSKQkWBaN