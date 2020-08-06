黎巴嫩女孩「活埋24hrs」奇蹟倖存！脖子以下全在瓦礫中　「見亮光」揮手呼救

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特4日的硝酸銨爆炸案迄今奪走至少135條人命，造成5000多人受傷，搜救人員直至5日晚間仍在瓦礫堆中穿梭，試圖拯救生還者。如今傳出好消息，一名女孩熬過被倒塌建物活埋24小時後被救援隊發現，受困殘骸的她露出頭部見到手電筒亮光，立刻舉手揮舞示意，成功獲救。

每日郵報報導，這名女孩被發現的當下，脖子以下的身體全被埋在瓦礫堆當中，只有頭部及手部能夠移動，且多次發出明顯不適的微弱呼救聲，一旁的救援人員隨即開始動作，把她周邊的碎石殘骸移開。如今這段影片在推特上瘋傳，也登上當地媒體。

此外，當地一名女護士在醫院被爆炸衝擊波轟得粉碎之際，緊急搶救院內的3名新生兒，而她抱著孩子的畫面也被黎巴嫩攝影記者賈威奇（Bilal Marie Jawich）捕捉下來。該名女子如今被封為英雄，但賈威奇也透露，當時女護士站的位置正是原本醫院的接待處，而該院至少有4名護士喪命、200名病患受傷。

A nurse/ doctor in Roum hospital in Achrafeya is holding 3 newborn babies trying to protect them after today’s horrific explosion in #Beirut #Lebanon

Photo credit: Bilal Marie Jawich pic.twitter.com/2YSKQkWBaN — سارة عثمان (@Sarah_Othmann) August 4, 2020

此次爆炸案造成5000多人死傷，但迄今至少有數十人失蹤，絕望的家屬們也趕抵現場協尋，或是前往醫院，希望能找到失聯至親，甚至透過網路找人。IG目前也出現名為「貝魯特受害者定位」（locate victims Beirut）的尋人頁面，裡面滿是失聯人士的照片。

報導指出，事發當下的猛烈衝擊力道足夠把受害者甩入大海，救援團隊如今仍在現場進行搜救，許多遇難者為港口海關人員，以及剛好在當地工作的人與交通尖峰期開車路過的人。

當局預估，死傷人數很有可能持續攀升。如今貝魯特被炸成廢墟的慘況曝光，官員早已把貝魯特封為「災難之城」（disaster city），事發前後的衛星影像也顯示，原置放硝酸銨的12號倉庫處已經炸成一個大坑洞，一旁約20間倉庫現在也都夷為平地。

▼ 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸。（圖／路透）