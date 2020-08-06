影／一身白紗赴黎巴嫩拍照！爆裂「衝擊波」把新娘震飛　完整畫面曝光

▲新娘塞布拉尼與丈夫事後接受訪問。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港4日發生大爆炸，當時距爆炸處1.5公里處的賽菲廣場（Saifi square）有對新人正在拍攝婚禮影片，突然傳來爆破聲，新娘被劇烈衝擊波震飛的畫面曝光，所幸新人及攝影師都無大礙。

根據路透社報導，影片中29歲的新娘塞布拉尼（Israa Seblani）穿著一身白紗，難掩幸福洋溢的神情，正對著鏡頭微笑擺姿勢，但下秒就傳來震耳欲聾的爆破聲響，衝擊波把新娘跟攝影師都震飛。

塞布拉尼與34歲的丈夫蘇貝（Ahmad Subeih）連忙逃出賽菲廣場，在美國擔任醫師的她開始在附近替傷患救急。她表示，「我為新婚日已經準備2星期，就像所有女孩一樣，期待父母親看見我穿上白紗，我會像個公主」，「沒有詞彙能完整表達爆炸時的場景，我心裡想著發生什麼事了？我會死嗎？我會怎麼死？」，「我為黎巴嫩發生的事感到難過，當我醒來後看見這裡受到的破壞，我說的第一句話就是感謝上帝，我們還活著。」

塞布拉尼在賽菲廣場受訪，身後就是她住的飯店，地上滿是被震碎的玻璃片，還有用來裝飾婚禮宴會桌的花朵，她說，「我丈夫告訴我要冷靜下來，繼續進行慶祝活動，我也同意了，我們就繼續走路，帶著微笑去享用晚餐。」

蘇貝隔天進入受損的飯店將護照及個人用品取回，他說，房間裡的景象令人難以置信，「當時爆炸的破壞性和聲響難以形容，我們都還在震驚中，我從沒聽過這種爆破聲響」，他正等待赴美簽證通過，與妻子一同前往美國。

塞布拉尼表示，她熱愛黎巴嫩，但遇上爆炸事件讓她感到該國已經不是可行的生活地點，「很多人罹難、受傷，造成慘痛損失，但我想到我跟我丈夫、攝影師，都被上帝保護，沒有受傷，我就感到樂觀，為來到這個慶祝的場合保持歡喜。」

▼新人拍攝婚禮影片碰上爆炸。（圖／翻攝自youtube／global news）

