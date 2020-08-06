快訊／微軟傳9000億收購TikTok！　3周內完成收購談判

▲微軟傳出將以300億美元收購TikTok所有業務。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

微軟和TikTok談判最新進展，外傳微軟將以9000億台幣收購北美經營權，目標在3周內完成收購細節談判。

美國「CNBC」報導，微軟可能將以100億（約新台幣3000億元）至300億美元（約新台幣9000億元）的價格，收購中國公司字節跳動（ByteDance）旗下公司TikTok在北美的經營權。市場最近對TikTok的評估，市值約在300億美元至500億美元之間。

根據《商業內幕》（Buisness Insider）指出，美國總統川普日前下達最後死限，要求字節跳動在9月15日前和微軟達成交易協議，或和任何一間「規模大又安全，而且非常美國的」公司都可以，即能夠讓TikTok留在美國，而不至面臨全面禁用的窘境。

此前已與字節跳動接觸斡旋的微軟於上周加緊腳步，洽談接手TikTok在北美、紐西蘭和澳洲的經營權，成為最有望拿下交易的美國公司。雙方預計在接下來3周內完成細節談判，若協議順利，微軟必須履行先前對美國政府的承諾，在一年內將TikTok的工程和後端代碼全數移至美國，這些原先大多數都儲存在字節跳動的中國總部。另外，也會給予包括財政部在內的政府一筆分紅。

微軟指出為了達到交易條件，有意邀請其他美國投資人，出資接手剩餘少數的股份。

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