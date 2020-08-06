波音4名經理不當施壓員工「威脅調職」　FAA裁罰3700萬元

▲波音737 MAX 客機2次事故，造成大量死傷，嚴重損及民眾對波音的信任。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦航空總署 （Federal Aviation Administration，FAA）指出，波音公司在南卡羅萊納州的工廠，多次對不當施壓工人進行安全檢測，甚至以「不做就把你調職」的方式，脅迫不願配合的工人，因此當局決定裁罰125萬美元（約新台幣3668萬元）。

路透社引述FAA對波音旗下工廠的種種指正，該工廠內的一架飛機因為某些因素，暫時無法進行檢查，4名經理卻仍施壓員工，要求他們無論如何必須立刻檢查，甚至以騷擾的方式，逼迫工人們加快檢查速度。若員工不從，經理即威脅將他們調離現職，對於一名曾經通報廠內有「不當施壓」情況的經理，該廠則是拒絕其升遷面試的申請。

FAA制定已久的飛機製造廠規範，在2018年10月及2019年3月，2次波音737MAX客機墜毀事故後，便遭受到外界的諸多批評和指責。波音是美國政府在航空產業大力扶植的對象；FAA在此次裁罰中指出，波音並未遵守規範，並且傷及FAA的利益，甚至有4名經理在員工執行作業時，做出不當施壓和干擾。

波音對此回應，裁罰的決定「是對我們應盡的義務，一個清楚且強硬的提醒」，「任何情況的不當施壓都不符合我們的價值，也不會被容忍。」