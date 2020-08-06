川普主張「小孩對疫情免疫」學校應重開放　臉書秒刪貼文：違反社群政策

▲美國總統川普頻頻有脫序言行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書於美東時間周三（5日），將美國總統川普一則關於2019冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）的貼文移除，因貼文影片含有錯誤資訊。

川普的貼文為一則影片，是他於當天上午接受《福斯新聞》（FOX News）訪問的內容；然而臉書很快將貼文下架，立刻引起風波。川普重申他認為學校應該重新開放，「這件事（疫情）會消失，就像事情會消失」，「很難相信，但小孩對新冠肺炎幾乎能夠免疫，因為出於某種原因，孩子們的免疫系統對這個病毒，比我們大人還要更強壯。」

臉書發言人史東（Andy Stone）當天傍晚在聲明中表示，「影片裡提到有一群人對新冠肺炎免疫，這是錯誤的主張，觸犯我們關於新冠肺炎假消息的政策。」他指出川普在影片中提到「小孩幾乎對新冠病毒免疫」，因此遭臉書下架貼文。

臉書並非第一次移除川普貼文，但是第一次因為新冠肺炎的錯誤訊息而移除。6月，臉書財因川普競選廣告中含有納粹圖案，將該則貼文下架；然而臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在非裔佛洛伊德之死引發全美抗爭中，卻多次未對川普的種族言論有所作為，也遭致網友、員工甚至高階主管的猛烈批評。

同一則「小孩免疫新冠肺炎」的貼文早先由川普的競選團隊貼出，隨後川普的個人粉專也轉貼該則貼文，目前還留在推特頁面上。