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台灣南方出發逼近陸領海　美軍機E-8C「首次廣東近空夜間偵查」航跡圖曝

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罕見逼近中國領海！　美軍機E-8C「首次廣東近空夜間偵查」航跡圖曝光。（圖／翻攝SCS Probing Initiative推特）

▲根據該平台公布的航跡圖，E-8C當時距離大陸領海只有距離59.27海里，相當於109.76公里。（圖／翻攝SCS Probing Initiative推特）

記者陳俊宏／綜合報導

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」發文稱，美國空軍E-8C「聯合星」（AE1492）5日晚間再次前往廣東，這是近期首次在夜間發現E-8C前往廣東近空偵察。

「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）5日晚間9時35分稱，E-8C當晚9時駛向廣東。根據該平台公布的航跡圖，E-8C從台灣南方巴士海峽出發，當時距離大陸領海只有59.27海里，相當於109.76公里。

「南海戰略態勢感知計畫」在微博說，E-8C距離中國領海基線不足60海里，真實距離可能更近，這是近期首次在夜間發現E-8C前往廣東近空偵察。

該平台指出，7月已累計有7架次E-8C前往廣東，美軍頻繁出動戰略級偵察機對中國實施抵近偵察，實際上是在升級戰場建設和進行實質的電子對抗。該平台由北京大學海洋研究院成立，頻頻發布美國軍機、軍艦動向引發關注。

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