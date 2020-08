台灣南方出發逼近陸領海　美軍機E-8C「首次廣東近空夜間偵查」航跡圖曝

▲根據該平台公布的航跡圖,E-8C當時距離大陸領海只有距離59.27海里,相當於109.76公里。(圖/翻攝SCS Probing Initiative推特)

記者陳俊宏/綜合報導

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」發文稱,美國空軍E-8C「聯合星」(AE1492)5日晚間再次前往廣東,這是近期首次在夜間發現E-8C前往廣東近空偵察。

「南海戰略態勢感知計畫」(SCS Probing Initiative)5日晚間9時35分稱,E-8C當晚9時駛向廣東。根據該平台公布的航跡圖,E-8C從台灣南方巴士海峽出發,當時距離大陸領海只有59.27海里,相當於109.76公里。

「南海戰略態勢感知計畫」在微博說,E-8C距離中國領海基線不足60海里,真實距離可能更近,這是近期首次在夜間發現E-8C前往廣東近空偵察。

該平台指出,7月已累計有7架次E-8C前往廣東,美軍頻繁出動戰略級偵察機對中國實施抵近偵察,實際上是在升級戰場建設和進行實質的電子對抗。該平台由北京大學海洋研究院成立,頻頻發布美國軍機、軍艦動向引發關注。

USAF E-8C (AE1492) is approaching #Guangdong, at around 21:00, Aug 5.

It is the #FirstTime for the E-8C spotted to operate this late recently.



7 sorties of E-8C were detected in July, which in fact represents an upgrade of battlefield construction. pic.twitter.com/btv4PopIPh