黎巴嫩爆炸前後衛星照曝！「20間倉庫夷為平地」貿易命脈全毀

記者崔子柔／綜合報導

Planet Labs公司發出黎巴嫩貝魯特港（Beirut）爆炸點的前後衛星照，對比之下可見，原置放硝酸銨的12號倉庫處已經炸成一個大坑洞，一旁約20間倉庫現在也都夷為平地。

▲左圖攝於今年1月，右圖攝於8月5日。（圖／路透）



綜合《CNN》、《CNBC》等外媒報導，黎凡特戰略事務研究院院長納德（Sami Nader）指出，貝魯特港是黎巴嫩的貿易命脈，要從港口輸入小麥、原油、天然氣、醫藥用品，現在全炸毀了，「我經歷過黎巴嫩內戰，也目睹（2005年）總理哈里里遇刺身亡，但這輩子第一次碰上這樣規模的災害，強度已經超乎想像」。

▲紅圈處原為置放硝酸銨的12號倉庫。（圖／路透）



黎巴嫩經濟部長聶姆（Raoul Nehme）則表示，國內每個行業都會受這場爆炸影響，「貝魯特沒有一戶不被波及」，現在要估算整體經濟受損程度可能還太早，「但港口幾乎被抹平，也許損失10億、20億、或是100億，能確定的只有一定會超出我們所能承擔的範圍。」

聶姆也說，現在最重要的是解決人民的民生需求，修復公共設施的損失。黎巴嫩首都貝魯特4日傍晚發生大規模爆炸事件，當局公布死亡人數已經增加至135人，另有5000多人受傷、數十人失蹤。