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貝魯特爆炸增至135死5000傷！海關6度警告遭「冷處理」　2750噸硝酸銨成不定時炸彈

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▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／翻攝推特／@Sputnik_Insight）

▲爆炸釀逾百人死亡。（圖／翻攝推特／@Sputnik_Insight）

記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特港區施工引發2750噸硝酸銨大爆炸，增至135死、超過5000人受傷；省長阿布德（Marwan Abboud）指出，目前至少30萬人暫時無家可歸，初估損失大約在100億元到150億元（約新台幣4403億元）。政府已將負責官員軟禁；然而這起原可避免的悲劇，卻因政府和海關近6年6度的無效溝通，讓貝魯特再也回不去。

綜合外電報導，貝魯特港區4日下午，疑似焊工正在對倉庫牆壁進行修繕，不慎點燃存放在隔壁、毫無安全保護措施的2750噸硝酸銨。港區先是引爆1波大規模爆炸，濃厚煙霧中仍可見如鞭炮般的連串爆裂，民眾分別從自家高樓、港區附近街道、車內和海上，錄下傍晚6點的第2波大規模爆炸。蕈狀雲立刻膨脹擴散，衝擊波將港區夷為平地，車窗碎裂、人們騰空飛起，威力相當於規模3.3地震，而震源卻是0公里，連250公里外的賽普勒斯都能聽見恐怖的爆炸聲，肉眼可見衝天煙柱。

爆炸從最初的25死增至5日最新的135死，受傷人數也翻倍至超過5000人，醫院系統瀕臨超載，至少30萬人的家全毀或受創，而重要港區發生嚴重災難，也讓損失金額上看150億美元。專家還未確定爆炸規模究竟多廣，但衝擊波將9公里外的貝魯特國際機場航廈的窗戶震得粉碎。

▲▼黎巴嫩,貝魯特,爆炸。（圖／路透）

▲▼爆炸後，貝魯特港區已成廢墟。（圖／路透／達志影像／美聯社）

▲▼黎巴嫩貝魯特港區爆炸，堤岸和倉庫直接被「炸沈」。（圖／達志影像／美聯社）

硝酸銨是極具危險性的「氧化劑」，正常溫度下不易引燃，作用是加劇物質易燃程度，混和燃油即可成為強力炸藥，廣泛為建築業使用，常見於炸彈和肥料成分中。硝酸銨過去已引發無數起爆炸意外，各國政府多嚴格規定儲存場所及措施，如必須源離燃料、熱源等。

根據《半島電視台》指出，2013年9月，掛著摩爾多瓦旗的俄羅斯籍貨船「Rhosus」，從非洲莫三比克啟航，船上載運的2750噸硝酸銨原定前往喬治亞卸貨，卻因海上技術問題被迫暫停貝魯特；然而黎巴嫩官員不願放行船隻，最終演變成船東、船員棄船，硝酸銨因安全原因原地卸貨存放於12號倉庫內，準備銷毀或是轉賣出去。

當時的文件公布在網路上，2014年6月27日，時任黎巴嫩海關總署長默希（Shafik Merhi）第一次致函給「緊急事件法官」，但並未顯示該法官姓名；文中請求處置硝酸銨，但並未得到回復。類似情形在接下來3年內，海關官員至少5度發函尋求指示，仍得到同樣回應 ─ 已讀不回，拖延到最後終釀成災難。

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼港區附近傷亡慘重，民眾紛紛逃離現場。（圖／達志影像／美聯社／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸 。（圖／路透）

黎巴嫩總統奧恩（Michel Aou）5日前往已成廢墟的港區，將主要原因歸於2750噸的硝酸銨，發誓將嚴厲究責將如此危險的爆裂物存放在港區長達6年的官員；總理迪亞布（Hassan Diab）則表示此種情況「完全無法接受」。內閣官員透露，目前已將涉事人員軟禁，等待下一步處置。

港區經理寇瑞田（Hassan Koraytem）及黎巴嫩海關執行主任達（Badri Daher）無奈表示，他們多次警告當局硝酸銨的危險性，請求運離港口卻屢遭拒絕，現在「我們就留給專家們，讓他們來決定是什麼原因造成這起災難。」

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