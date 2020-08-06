英國正妹被殺案 「青梅竹馬」淫狼強姦及謀殺罪名成立

▲慘遭姦殺的20歲正妹邦克。（圖／ Staffordshire警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

雙十年華正妹邦克(Keeley Bunker)遭同齡英國男子史崔特(Wesley Streete)姦殺一案，周三( 5日)在斯塔福德郡(Staffordshire)刑事法院判決。陪審團判定被告強姦和謀殺罪名成立。

與此同時，史崔特在另案涉及3名受害人的兩項強姦罪、3項性侵罪以及一項跟兒童發生性行為罪，同樣宣布罪名成立。案件將擇日量刑。

邦克遭姦殺一案發生在去年9月18日。邦克當晚去欣賞饒舌歌手愛奇(Aitch)的演唱會，但演唱會後她卻失蹤了。她的家人等不到她回家，於是報警。

第二天(19日)晚上9點左右，她的叔叔和員警在威金頓公園(Wigginton Park)一個池塘旁邊的灌木叢中發現了她的屍體。她的褲襪和內衣部分被撕破。法醫後來證實，她是遭到勒斃。

證人指出，邦克是透過一群朋友，在演唱會當晚認識了被告史崔特。演唱會後大家又去了夜店。結束後史崔特主動要送她回家。但她最後並沒有回到家，卻變成了冰冷的屍體。

史崔特很快就遭到逮捕，接著被起訴、受審。但他在庭上卻提出了完全不一樣的故事版本。他表示自己跟邦克從小就認識，兩人是「青梅竹馬」。最初他否認當晚兩人有性接觸，說他把女方送到她家附近後，雙方就道別了。

但後來又翻供，指雙方是在兩情相悅的情況下發生了性關係。但因為當時太High，雙手抓住她的脖子時不小心勒斃了她。然而驗屍報告顯示，被害人曾劇烈掙扎要擺脫掐住她脖子的雙手。

陪審團採信了史崔特所說的兩人「從小就認識」這項陳述，但仍判定他是姦殺了邦克。

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