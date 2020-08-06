影／黎巴嫩下令「軟禁港口官員」…貝魯特緊急狀態　爆炸增至135死5000傷

記者王致凱／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日傍晚發生大規模爆炸事件，當局公布死亡人數已經增加至135人，另有5000多人受傷、數十人失蹤。當地政府5日宣布貝魯特進入災難狀態，指示改由軍方負責維護秩序。黎國內閣成員透露，政府已經將港口負責官員軟禁，等待調查結果出爐，以釐清責任歸屬。

▲黎巴嫩貝魯特爆炸，死亡人數增至135人。（圖／路透）



黎巴嫩國家新聞社（NNA）報導，黎巴嫩當局5日宣布貝魯特為「災難狀態」，即日起進入為期2星期的緊急狀態，必要時可延長期限。黎巴嫩新聞部長納吉德（Manal Abdel Samad Najd）表示，內閣特別會議做出2項決議，指示軍方立刻負責維護首都秩序，確保所有港口進出口業務安全，並要求救濟委員會為受災民提供臨時安置地點。

▼貝魯特市多數房屋都出現程度不同的損壞。（圖／路透）



貝魯特政府表示，受到爆炸影響，市中心多數房屋受嚴重，當地已知有超過30萬居民住處受到衝擊，已經不適合再繼續居住。貝魯特政府首長阿布德（Marwan Abboud）接受約旦媒體電話採訪時表示，「可預期未來兩周內，貝魯特市將有一半人口將無家可歸。」

黎巴嫩經濟部長內姆（Raoul Nehme）則表示，貝魯特各行各業皆受到這起爆炸的衝擊，對經濟影響甚大。他形容，「在貝魯特，沒有一間公寓沒受到影響，沒有一家企業沒受到影響，不管是販售何種商品。」

內姆說，貝魯特港實際上已經被「抹去」，但就現階段而言，要評估經濟損失規模仍為時過早。內姆說，「現在沒有人知道確切數字，10億美元或20億美元，我們不知道，總之數字非常高，遠超過我們的能力。」

黎巴嫩內閣成員史瑞姆（Ghada Shreim）透露，黎國政府已經下令，將2014年起曾經擔任主管或參與調查港口12號倉庫的官員全數軟禁，以便釐清事發原因和責任歸屬。

黎巴嫩衛生部長哈山（Hamad Hassan）則表示，爆炸事件造成的死亡人數已經增加至135人，另有5000人受傷，還有數十人失蹤。

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▼衛星照片能明顯看出貝魯特港受創程度。（圖／路透）

