　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／黎巴嫩下令「軟禁港口官員」…貝魯特緊急狀態　爆炸增至135死5000傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者王致凱／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日傍晚發生大規模爆炸事件，當局公布死亡人數已經增加至135人，另有5000多人受傷、數十人失蹤。當地政府5日宣布貝魯特進入災難狀態，指示改由軍方負責維護秩序。黎國內閣成員透露，政府已經將港口負責官員軟禁，等待調查結果出爐，以釐清責任歸屬。

▲▼黎巴嫩,貝魯特,爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩貝魯特爆炸，死亡人數增至135人。（圖／路透）

黎巴嫩國家新聞社（NNA）報導，黎巴嫩當局5日宣布貝魯特為「災難狀態」，即日起進入為期2星期的緊急狀態，必要時可延長期限。黎巴嫩新聞部長納吉德（Manal Abdel Samad Najd）表示，內閣特別會議做出2項決議，指示軍方立刻負責維護首都秩序，確保所有港口進出口業務安全，並要求救濟委員會為受災民提供臨時安置地點。

▼貝魯特市多數房屋都出現程度不同的損壞。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩,貝魯特,爆炸。（圖／路透）

貝魯特政府表示，受到爆炸影響，市中心多數房屋受嚴重，當地已知有超過30萬居民住處受到衝擊，已經不適合再繼續居住。貝魯特政府首長阿布德（Marwan Abboud）接受約旦媒體電話採訪時表示，「可預期未來兩周內，貝魯特市將有一半人口將無家可歸。」

黎巴嫩經濟部長內姆（Raoul Nehme）則表示，貝魯特各行各業皆受到這起爆炸的衝擊，對經濟影響甚大。他形容，「在貝魯特，沒有一間公寓沒受到影響，沒有一家企業沒受到影響，不管是販售何種商品。」

內姆說，貝魯特港實際上已經被「抹去」，但就現階段而言，要評估經濟損失規模仍為時過早。內姆說，「現在沒有人知道確切數字，10億美元或20億美元，我們不知道，總之數字非常高，遠超過我們的能力。」

黎巴嫩內閣成員史瑞姆（Ghada Shreim）透露，黎國政府已經下令，將2014年起曾經擔任主管或參與調查港口12號倉庫的官員全數軟禁，以便釐清事發原因和責任歸屬。

黎巴嫩衛生部長哈山（Hamad Hassan）則表示，爆炸事件造成的死亡人數已經增加至135人，另有5000人受傷，還有數十人失蹤。

►台北凱撒假日吃到飽又來啦

▼衛星照片能明顯看出貝魯特港受創程度。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩,貝魯特,爆炸。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩,貝魯特,爆炸。（圖／路透）

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
杜拜飛往印度班機「衝出跑道斷2截」　191乘客傷亡不明
邱瓈寬替羅霈穎寫「人生告別信」：我畢業了我先躺下
宣布了！美國制裁11名中港官員　包括林鄭月娥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雙十年華正妹遭姦殺棄 「青梅竹馬」淫狼判刑至少29年

機師當場喪命！印度客機衝出跑道斷兩截　14人死亡123人輕重傷

黎巴嫩爆炸增至154死　歐洲理事會主席「既震驚又傷心」…將親赴貝魯特

川普在愛荷華州還贏3趴　CNN分析：拜登領先差距很有限

快訊／杜拜飛印度班機「衝出跑道斷兩截」　191乘客傷亡不明…畫面曝光

川普批天主教徒對手「反對上帝」！　同日拜登也失言稱黑人「毒蟲」

英國記者曝貝魯特血腥現場　建物炸成滿地碎片⋯受害者慘死眼前

快訊／宣布了！美國制裁11名中港官員　包括林鄭月娥

黎巴嫩爆炸威力太強！他被「炸進海中」漂30hrs　奇蹟身還…家屬衝醫院傻了

貝魯特爆炸中心點…「死屍」渾身浴血壓車底　下一秒突然睜眼

劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能

瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

于美人為羅霈穎準備甜點、化妝品　談到她愛漂亮..哭到說不出話了

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

熱議！鳴笛救護車vs.斑馬線行人　路權矛盾對決...網：車禍肇責算誰

神演奏玩命關頭《See You Again》　嗩吶送行版網讚：玩命關「頭七」

羅霈穎移靈「還有牽掛」擲5次才聖筊　大哥勸：記得媽媽生前疼愛妳...

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

雙十年華正妹遭姦殺棄 「青梅竹馬」淫狼判刑至少29年

機師當場喪命！印度客機衝出跑道斷兩截　14人死亡123人輕重傷

黎巴嫩爆炸增至154死　歐洲理事會主席「既震驚又傷心」…將親赴貝魯特

川普在愛荷華州還贏3趴　CNN分析：拜登領先差距很有限

快訊／杜拜飛印度班機「衝出跑道斷兩截」　191乘客傷亡不明…畫面曝光

川普批天主教徒對手「反對上帝」！　同日拜登也失言稱黑人「毒蟲」

英國記者曝貝魯特血腥現場　建物炸成滿地碎片⋯受害者慘死眼前

快訊／宣布了！美國制裁11名中港官員　包括林鄭月娥

黎巴嫩爆炸威力太強！他被「炸進海中」漂30hrs　奇蹟身還…家屬衝醫院傻了

貝魯特爆炸中心點…「死屍」渾身浴血壓車底　下一秒突然睜眼

「夏普盃電競運動會」幕後特輯：主持/主播大魚專訪，就是要灌籃高手！

雙十年華正妹遭姦殺棄 「青梅竹馬」淫狼判刑至少29年

郭美江「斷開魂節」爆紅！癌症過世真相曝光…撿了50顆鑽石

捷運遇190長腿肌肉帥哥引暴動　網火速神出　本尊身分曝光！

收到蔡英文限量酒！總統交代幕僚「一句話」　館長：聽得好爽！

機師當場喪命！印度客機衝出跑道斷兩截　14人死亡123人輕重傷

全台只有這2家門市！馬辣火鍋新推「下午茶」　哈根達斯與甜點都能吃到飽

黎巴嫩爆炸增至154死　歐洲理事會主席「既震驚又傷心」…將親赴貝魯特

中職／統一獅挑戰新高5連勝　最強索沙出馬把關

史上首次個資疑遭爆料！　威力彩2頭獎得主最晚「3個月現身」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

杜拜飛印度班機　衝出跑道斷兩截

即／美擬制裁中官員　包括林鄭月娥

貝魯特爆炸中心　「死屍」突睜眼

黎巴嫩爆炸！他被「炸進海裡」漂30hrs　奇蹟生還

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

快訊／大爆炸「飛彈襲擊」畫面瘋傳！　黎國總統說話了

身價狂漲「衝破3兆台幣」！他成全球最年輕富豪

英記者曝貝魯特血腥現場　受害者慘死眼前

幹嘛裝不認識我！新人甜蜜婚禮「潑辣妹挺孕肚衝入場」

客機衝出跑道14死123傷　機師喪命

美大選　CNN稱川普已站穩腳跟

黎巴嫩爆炸154死　歐盟伸援手

川普批評拜登「反對上帝」！

更多熱門

相關新聞

法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」　3救援機運25噸物資送暖

法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」　3救援機運25噸物資送暖

貝魯特發生大爆炸後，法國第一時間對前殖民地黎巴嫩伸出援手，世界各國也紛紛表態願意提供援助。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日將出訪貝魯特，外界預期法國將敦促黎巴嫩進行國內改革。目前罹難人數至少135人，5000多人受傷，港口官員被軟禁。

黎巴嫩大爆炸　貝魯特「回不去了」

黎巴嫩大爆炸　貝魯特「回不去了」

黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光

黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光

黎巴嫩女孩「活埋24小時」奇蹟活！

黎巴嫩女孩「活埋24小時」奇蹟活！

73年前「德克薩斯城災難」581人亡

73年前「德克薩斯城災難」581人亡

關鍵字：

黎巴嫩黎巴嫩爆炸貝魯特

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

杜拜飛印度班機　衝出跑道斷兩截

男埔里酒駕　拖行輾斃2歲女童

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

快訊／羅霈穎移靈至民權東路！

308萬→5676萬　非買不可？台南透天厝法拍　屋主加價18倍得標

山下智久外帶17歲正妹入浴照曝光

車行祭優惠！他湊到「40萬三倍券」卻遭拒

即／美擬制裁中官員　包括林鄭月娥

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

于美人淚崩哭訴羅霈穎魂魄躁動　連擲三聖筊「成功說服羅妹妹」

高三男冷血預謀殺同學！瞄準脖子拔刀索命

邱瓈寬替羅霈穎寫「人生告別信」：我畢業了我先躺下

謝承均出現《炮仔聲》片頭413集！網揪關鍵：創新歷史

媽媽產前腹中胎兒怪怪的！出生後醫驚呆：23年沒見過

更多

最夯影音

更多
劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能

劉品言《婆婆》「本色出演」遭憂「嫁得出去嗎」　黃姵嘉自認聽話媳婦..鍾欣凌搖頭：怎麼可能
瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

瘦子刺青留乾淨右手「給未來的家庭」　自信：我會是世界上最好的爸爸！

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

米可白證實離婚！「不捨」終結6年婚　「到現在仍然無法用『前夫』來稱呼他」

于美人為羅霈穎準備甜點、化妝品　談到她愛漂亮..哭到說不出話了

于美人為羅霈穎準備甜點、化妝品　談到她愛漂亮..哭到說不出話了

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

林志穎在岳父前承認「跟前任聯絡過」　媽媽一聽是林心如：以為是謠言！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面