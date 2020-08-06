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整理香蕉驚見「世界最毒蜘蛛」... 咬一口恐「勃起4小時」嚇壞超市店員

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▲▼ 。（圖／João P. Burini@wikipedia　CC BY-SA 3.0）

▲ 巴西流浪蜘蛛只要0.006毫克的毒液就能毒死老鼠。（圖／João P. Burini　@wikipedia　CC BY-SA 3.0

實習記者陳玟婷／綜合報導

英國超市特易購（Tesco）近來發生一件毒蜘蛛事件，超市店員傑克（Jack Farrar）在整理從哥倫比亞進口的香蕉時，意外發現一隻蜘蛛，並拍下影片上傳推特，隨即被網友認出是世界上最毒蜘蛛。而科學家指出男性被咬到後會「勃起數小時不消」。對此，特易購超市宣布會徹查供應商，以及香蕉出貨前都會經過仔細清洗與檢查。

根據《每日郵報》報導，店員傑克在整理來自哥倫比亞的進口香蕉時，發現有一隻蜘蛛，他躲到貨架後並拍下蜘蛛的身影，影片中可看見一隻淺褐色的蜘蛛奮力揮動牠的螯肢，這是蜘蛛要攻擊前的警告動作。

傑克完整記錄下蜘蛛的動作，並上傳推特發文，表示「這是乘坐哥倫比亞頭等艙過來的蜘蛛，為您提供牠的特寫鏡頭」，隨後他又補充「遇到這種情況後，我不知道以後要用什麼心情整理水果貨箱。」

影片上傳後，引起許多網友的注意，有一名肖恩·費爾（Sean Fair）的推特用戶表示，「這看起來像是香蕉蜘蛛，它是世界上最有毒的蜘蛛之一！」

不過，目前這則貼文已經刪除了，特易購聲明，會對供應商進行調查，發言人強調在香蕉售出前都會經過仔細的清洗與檢查，只有極少數情況會沒發現蜘蛛。

▲▼ 。（示意圖／達志影像）

▲巴西流浪蜘蛛喜歡躲在香蕉裡面，又稱香蕉蜘蛛 。（示意圖／達志影像）

另據《20 minutos》報導，香蕉蜘蛛（Phoneutria nigriventer）又稱巴西流浪蜘蛛，因喜好躲在香蕉裡而得名，毒素為神經毒，受到威脅時，會擺動前肢警告敵人，如果被香蕉蜘蛛咬到，患者會出現噁心，頭暈和發燒到暫時性麻痺等情況，嚴重時甚至會致命。

有趣的是，科學家發現如果男性被香蕉蜘蛛咬到，毒液中「PnTx2-6」成分可讓男性維持數小時以上的勃起，國外出現過一名男子被香蕉蜘蛛咬到後，沒有因劇毒死亡，反而勃起了4小時，因此巴西有數個實驗室正努力從毒液提取有用成分，希望製成解決勃起功能障礙的藥品。

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