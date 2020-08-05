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女傭「全新口罩塞褲襠」加味！男演員見監視器畫面噁吐

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女性幫傭拿起雇主家的口罩塞進褲子裡，沒有偷走，而是趁雇主不注意又放回口罩盒裡。（翻攝諾莫Instagram）

▲雇主觀看客廳監視器，驚見家中幫傭把口罩塞進褲檔，又放回口罩收納盒裡的噁心畫面。

圖、文／鏡週刊

印尼武漢肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，7月以來每日新增確診病例維持4位數，連偏僻的摩鹿加群島都出現感染者，人民對於保命工具「口罩」重視異常。馬來西亞的華語媒體《中國報》報導，1名49歲的印尼男演員、國家使命黨（PAN）政治人物諾莫（Eko Hendro Purnomo），日前（2）上傳一段家庭幫傭用難以理解的方式汙染雇主口罩的影片。

影片的時間戳記顯示為7月26日清晨5點43分，只見一名女性幫傭在客廳整理桌面，從收納盒中撿起1片全新的口罩，趁四下無人塞進自己的褲檔。在她將衣服拉平的瞬間，雇主從門外走進來，沒有察覺任何異樣，逕自走回房間處理事情。幫傭順勢轉身，假裝整理起沙發上的枕頭，一邊觀察雇主，一邊將口罩從褲子裡掏出，再趁機放回口罩盒內。

諾莫分享這段影片，提醒民眾注意身邊是否有這種「精神病患者」，網友看完紛紛留言指幫傭行徑惡劣，有人開玩笑地建議諾莫應化噁心為助力，下次競選標語可以用「分享香氣的美好」，也有網友認為諾莫應該謹慎挑選用詞，勿汙名化精神病患者。


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