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大爆炸發生一刻…非裔幫傭一個舉動　黎巴嫩「沒有翅膀的天使」網讚翻！

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貝魯特港口4日晚間發生大爆炸，一名非裔幫傭的行為獲得網友讚賞。（翻攝推特）

圖文／鏡週刊

黎巴嫩首都貝魯特4日傍晚發生重大爆炸事件，從港邊向內擴散轟炸，半個市區被摧毀，比災難電影畫面還要驚悚，許多民眾po出自己拍攝到的現場影片，其中有段22秒的影片在社群媒體被大量轉發，畫面中，一個原本正在做家事的非裔女幫傭，在爆炸發生的當下，丟下手上的吸塵器，上前抱起雇主的女兒逃生，被許多網友大讚她的行為非常無私且勇敢。

這段被眾人轉發的影片拍攝於某個貝魯特居民的家中，看起來像是兒童房的房間，屋主的小女兒坐在角落，而非裔的幫傭在房間另一邊拿著吸塵器正在打掃，突然間，外頭傳來一陣陣的爆炸聲，屋內也開始震動，幫傭和小女童都發現異狀，女童站起來走近幫傭，正當幫傭還在想是不是該繼續打掃時，大爆炸的威力瞬間擴散，轟進他們家中，幫傭第一反應就是丟下吸塵器，迅速抱起女童、逃出房間，而同時房間兩面牆上的大片玻璃窗也在爆炸轟進來的瞬間被炸毀。

網友分享這段影片，看到非裔幫傭在如此危急的時刻，卻沒有先為自己的安全考量，而是先轉身保護雇主的女兒，讓許多人相當感動，直言「不是所有天使都有翅膀的」，吸引上千網友轉發，近2萬人按讚。

貝魯特港口大爆炸在天空炸出了「蕈狀雲」，摧毀了半個市區，不僅炸毀了半徑數百公尺內的建築物，其引發的衝擊波甚至在超過250公里外的地區都能感受到明顯震動。

貝魯特大爆炸威力驚人，炸毀半個市區。（翻攝推特）

據了解，目前已有至少百人死亡，4,000多人受傷，其餘影響仍在統計中，黎巴嫩當局表示，初步了解是因為公安意外，在港口的倉庫被存放了2,750噸的硝酸銨，時間長達6年，原因不明，且竟然沒有採取任何安全措施，有如不定時炸彈，「這是令人無法接受的」，這些硝酸銨在4日晚間因為不明原因，突然開始燃燒，才因此造成如此劇烈的大爆炸。

當局指出，他們正積極展開調查，要將造成如此嚴重慘案的凶手繩之以法，黎巴嫩總理狄亞布（Hasan Diab）也宣布，全國明天舉哀一天。


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