疫情衝擊「客戶需求轉淡」！研華估Q3營收季減個位數　展望偏保守

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

工業電腦龍頭「研華科技」（2395）5日舉行法人說明會，2020年上半年每股盈餘（EPS）5.14元，年成長2.4%。第二季接單狀況較第一季下降約10%，主要是市場與客戶需求都轉為保守，導致專案暫停或延遲開案等現象，大型客戶最為明顯，第三季營收季減率約落在3.2%至7.4%。

研華第二季合併營收為140.18億元，季增24%，與2019年同期持平；營業毛利為57.66億元，毛利率41.1%；合併稅後淨利為23.08億元，年成長22%，第二季每股稅後盈餘（EPS）3.29元，創單季新高。

請繼續往下閱讀...

研華經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，今年第二季營收大幅季成長，主要歸因於第一季的大幅延單，整體上半年營收仍下滑3.8%，但研華持續專注產業經營與精進管理，毛利率明顯回升，加上計差旅費用大幅下降，上半年營業利益率達17.8%。

陳清熙說，值得注意的是，今年第二季接單較第一季下滑約10%，顯示許多客戶受疫情影響導致出現專案暫停，或者延遲開案現象，尤其大型客戶最為明顯，此情況將反映於第三季營收。

就產業類別而言，陳清熙透露，醫療產業的出貨動能強勁，例如床邊照護、呼吸器都有急單；在環境與能源產業上，也受惠於中國新基建政策。不過零售市場與電競市場仍受到很大的影響，非急迫性醫療需求如牙科、美容等也延遲，但整體高毛利的產品線仍不錯，預計第三季、第四季毛利率維持4成水準。

至於第三季展望，研華預估，以1美元兌新台幣29.5元之平均匯率計算，第三季營收約落在129.8億元至135.7億元之間，與第二季營收140.18億元相比，季減率約落在3.2%至7.4%；獲利率方面，營業毛利率為38.5%至40.5%，營業利益率為15.5%至17.5%之間。