義隆與聚積策略聯盟「共同開發趨勢新產品」　並參與聚積科技私募案

▲「義隆電子」與「聚積科技」宣布策略聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

半導體晶片設計「義隆電子」與「聚積科技」宣布策略聯盟，決定開啟深度合作的篇章，提供予全球品牌客戶適合的整體解決方案，提升品牌客戶在國際市場的競爭力，並有助於雙方各自的營運成效。兩家公司各自於5日董事會通過義隆電子參與聚積科技的私募投資案。

聚積科技董事長楊立昌表示，這次義隆電子將投資2.688億元，以每股76.8元參與聚積科技私募案，將取得聚積科技3500張私募普通股，私募完成後將取得聚積科技7.87%股權。

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雙方將於產品及技術進行開發合作，並有感於更深一層次的產品整合的重要性，義隆電子決定參與聚積科技的私募案，聚積科技於Mini／Micro LED 驅動IC已累積相關設計開發經驗，義隆電子則於電容和光學式指紋辨識、觸控及顯示技術等晶片及模組設計擁有完整整合經驗。

楊立昌說，未來將共同開發Mini／Micro LED於各類觸控、指紋辨識、顯示及應用之相關產品，預計於2021年產品可以問世，並推廣於全球知名的品牌客戶產品中。

義隆電子董事長葉儀晧表示，聚積科技在全球Mini／Micro LED驅動晶片的應用市場具有領先的地位，義隆電子在全球觸控以及指紋技術的應用產品筆電市場有高市場佔有率的優勢，雙方的策略聯盟可以創造出全球領先的新產品具有一定的指標意義。

兩家分別就各自擅長的觸控、電容和光學式指紋辨識、顯示技術、Mini LED／Micro LED驅動晶片設計應用產品作整合，加速在目標市場如車用顯示器、電視、智慧型手機、商用顯示器、遊戲機、醫療器材、穿戴式裝置。