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NCC擴大建制「通訊傳播產業資料庫」用大數據分析掌握有線電視市場變化

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▲▼2020NCC新任主委陳耀祥主持首全體委員出席擴大記者會。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC新任主委陳耀祥。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC新任主委陳耀祥5日表示，將擴大建制「通訊傳播產業資料庫」，以大數據資料分析，了解有線電視市場的變化，希望可以做為解決包括頻道上下架、授權費爭議、分潤機制、分組付費等問題的輔助。但NCC不會介入商業機制把市場該做的事攬在身上，業者之間的爭議該談判處理的還是要回到市場機制上。

新一屆NCC委員會8月改組，外界對NCC推動有線電視改革有很大期許，包括建立頻道收視率分潤、頻道區塊化重整、分組付費等結構性改革。

陳耀祥表示，NCC以前就有「通訊傳播產業資料庫」，但規模很小，希望更加擴大並優化，例如有線電視數位化之後，可以取得更多收視數據，但因為有個資法的使用限制，要如何去識別化與使用，才有辦法去收集、合理運用，這部份還需要找相關業者討論。

▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲2019年有線電視授權費爭議不斷，NCC舉行爭議調處會的次數也創新高。（圖／網友提供）

有線電視數位化之後，可播出多達300個HD頻道，已有條件比照中華電信MOD區塊化方式編排頻道，例如CH1~CH50放必載頻道、CH51~CH100綜合頻道、CH101~CH150新聞體育頻道、CH151~CH200戲劇電影頻道，如此就可以解決頻位不足問題。陳耀祥表示，關於大區塊頻段已有研究計畫在進行，因為會造成市場大變革，需要事前先做充份了解、研究利害關你人想法，再去做相關改革。

至於有線電視爭議最多的授權費分配辦法，陳耀祥認為這部份屬於商業機制，可以做的就是透過客觀、存在的數據，了解市場的變化，包括頻道上下架、授權費爭議、分潤機制、分組付費等問題，NCC不會去把市場該做的事攬在身上，該談判處理的還是要回到市場機制上。

例如現在有大數據分析，這個頻道表現如何？質的面向是內容品質、量的面向收視率數字，7位委員會再討論，是不是有個機制，透過建立通訊傳播產業資料庫，讓監理機制打造客觀基礎。

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