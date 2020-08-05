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全球股市越走越高！財經專家：AI、5G鳴槍，「創新科技基金」領跑

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▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲全球一般股票型基金近3個月平均報酬率超過一成，與MSCI世界指數漲幅相當。（圖／實習記者方敬攝，資料照）

財經中心／台北報導

全球股市近期越走越高，基金績效也水漲船高，近3個月來平均報酬率逾一成；其中，又以創新科技相關基金領跑在前，同期間報酬率動輒2至3成。法人表示，企業擁抱AI人工智慧、5G、物聯網等創新技術的速度加快，中長期商機潛力、投資機會浮現。

根據Morningstar資料統計，全球一般股票型基金近3個月平均報酬率超過一成，與MSCI世界指數漲幅相當；觀察績效排名前四分之一的基金，多數都與創新科技有關，同期間報酬率都有2至3成，表現更勝一籌。

請繼續往下閱讀...

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，隨著AI人工智慧、5G、物聯網等創新技術發展成熟，吸引企業爭相擁抱新技術，帶動商業化應用落地，並且獲得越來越多投資人的認同，資金大量湧進創新科技股票。

以美國前五大科技公司臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌，所組成的「FAAMG」為例，2012年時，總市值不過1兆美元左右，而目前已逼近7兆美元，增長近6倍。而且若與各國GDP相較，僅次於美國、中國，全球排名第三大。

陳世杰指出，科技巨頭全力衝刺發展新技術，如蘋果近10年來即併購20家AI人工智慧公司，而谷歌、微軟、臉書、亞馬遜，併購家數也各有7至14家不等。藉由創新科技的幫助，即便在近2年美中惡戰、新冠疫情的衝擊下，它們仍舊屹立不搖，甚至版圖不斷擴大。

Deloitte報告指出，未來5年，全球前2000大公司將有600家公司撥10%預算在AI人工智慧，而且約34%的企業已在進行導入AI技術的計畫。換言之，AI已是改變世界的X因子，自然也是趨勢投資的指標，中長期商機潛力、投資機會不容小覷。

 

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