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拚3年500萬用戶！台新銀跨境整合Richart Life APP　打造生活金融生態圈

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▲▼台新銀行生活金融生態圈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台新銀行總經理尚瑞強。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

面對新零售時代的來臨，台新銀行總經理尚瑞強今（5）日指出，行動支付、點數經濟儼然成為各行各業維繫客戶忠誠度最重要的產品，這次攜手商戶夥伴打造Richart Life APP，將全面整合支付消費與點數兌換場景，成為最懂2300萬人的生活APP。

「生活金融生態圈肯定是台新銀行在金融服務創新上的重要里程碑」。銀行總經理尚瑞強表示，以客戶滿意為目標，與商戶夥伴們攜手打造一站式生活服務APP，Richart Life APP不僅是銀行業的創新，也象徵生活金融無界限的時代即將到來。

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尚瑞強說明，2017年領先市場推出Pay+，協助商戶開發行動支付功能，不僅讓商戶因此完成線上線下門市布局，也讓商戶會員可一機在手輕鬆支付；另在點數方面，台新銀也積極將台新Point導入商戶場域，初期台新客戶已可在Richart Life APP上用台新Point及信用卡紅利點數兌換3,000種以上之商戶禮券、點數及商品，未來民眾將可於消費時即時折抵台新與商戶的點數。

▲▼台新銀行生活金融生態圈記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台新銀行攜手商戶夥伴打造Richart Life APP，將全面整合支付消費與點數兌換場景。（圖／記者湯興漢攝）

尚瑞強也提出3大目標，首先是所有合作廠商加入金融生態圈後，各通路點數都能在Richart Life APP上呈現，民眾不用一一開APP查看；二為點數兌換，將各業者點數進行串接，同時也做好兌換機制；三為整合支付消費，民眾可用各家點數即時在同個場域消費。

面對外界關注Richart數位帳戶創立迄今獲利能力，尚瑞強指出，目前是「自給自足」，也就是損益兩平的概念，目前已達成第一階段目標存款、獲客數，第二階段理財也逐步布局，接著第三階段為融資，相信Richart APP將金融產品建置更完善，賺錢速度也會越來越快。

尚瑞強也說，Richart數位帳戶儘管已有過半的市占率，但「目標永遠不會停下來」；未來整合後，整體Richart Life客戶目標數估計3年可望突破500萬戶，期許生活金融生態圈的誘因，能讓達成目標的速度能夠加快。

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