華南王子偷裝GPS跟監　新光大公主沒怨言：我的人生已經翻頁

▲新光人壽副總經理吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

財經中心／綜合報導

華南銀行副董事長林知延遭控在新光公主吳欣盈座車安裝GPS跟監，今（5）日高等法院判林知延拘役15天，可易科罰金，全審定讞；吳欣盈傍晚在臉書發文指出，「我沒有贏得官司的喜悅，這只是為我過去的堅持，給了一個正義的答案」，也體會到司法從來不應是解決婚姻問題的地方，但她回頭想起這段婚姻並沒有怨言，「我的人生已經翻頁，勇敢向前」。

以下為吳欣盈臉書全文：

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感謝法官的判決，經歷了六年多的折磨，換了七次法官，我終於得到應有的公道，雖然贏了官司，但我也失去了婚姻。什麼是輸？ 什麼又是贏？ 在得知判決結果的這一刻，我沒有贏得官司的喜悅，這只是為我過去的堅持，給了一個正義的答案。

回顧這幾年來官司的煎熬，我深深體會「司法」-從來都不應該是解決婚姻問題的地方，婚姻問題的千絲萬縷，根本不足為外人道。為了維持婚姻，我做了非常多的努力，也不斷的容忍與退讓，目的就是希望能守住自己當初的選擇。可是當我發現我最信任的人，竟然知法犯法在我車上裝上定位追蹤器，更在我求助於他時，假裝若無其事，私下仍持續進行滿足他個人慾望的違法跟監犯行，這也讓我不得不重新檢視，所謂相守一生，互信互諒的婚姻，要如何走下去？

然而，顧及維繫夫妻關係及長輩的期待，我還是嘗試著尋找可以讓婚姻持續的方法，沒有在既有的訴訟中或另外再對他請求任何金錢或精神上的損害賠償，癡癡地等候一個真心的道歉、一個可以和談、讓他彌補的機會，但是他非但不反躬自省，不認錯不認罪，還將事情愈弄愈糟，試圖把婚姻觸礁的責任完全歸咎於我。我的善意並沒有得到相同的回應，反而因為惡意的抹黑，承受了莫大的壓力。最終，我選擇了結束婚姻，一切歸零，放下，放空，讓自己重新開始。

現在再回頭想起婚姻中的風風雨雨，我沒有怨言，過去幾年，也是我成就未來的養分，謝謝在我生命歷程中所有曾經相遇的人，不論能否同行，我的人生已經翻頁，勇敢向前。