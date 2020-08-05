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濃煙顏色不對…黎巴嫩大爆炸「可能涉及其他物質」　爆炸當量如核彈

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記者王致凱／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特港區一處存放2750噸硝酸銨的倉庫4日發生大規模爆炸，造成至少100人死亡、4000多人受傷，鄰近建物幾乎被強烈衝擊波摧毀，專家判對爆炸當量已經和一枚核彈相當。

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，迄今超過100人死亡，4000多人受傷，且有多人失蹤 。（圖／路透）

▲黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，迄今超過100人死亡，4000多人受傷。（圖／路透）

黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）表示，這批硝酸銨在沒有採取安全措施的情況下，已經存放在該倉庫長達6年時。目前還不清楚釀成爆炸的真正原因，不過黎巴嫩官媒將事故原因歸咎於附近一間鞭炮倉庫火警。

硝酸銨是一種具有高度揮發性的化合物，一般用於製作化學肥料，也可被當作高強度炸藥使用；由於硝酸銨取得容易，過去常被不法分子用於製作土製炸彈，例如1995年奧克拉荷馬城爆炸案主嫌，就使用了2噸硝酸銨炸藥，為911事件前美國本土最嚴重的恐怖攻擊事件。

不過，美國菸酒槍砲與爆裂物管理局（ATF）退休爆裂物專家梅伊（Anthony May）表示，現場畫面中出現的紅橘色濃煙與硝酸銨爆炸情況並不相符，一般而言，單純硝酸銨爆炸應該會產生黃色濃煙。

梅伊說，這並不代表現場沒有硝酸銨成分，而是可能還有其他物質參與爆炸反應。梅伊表示，就爆裂物的規模和產生的衝擊波判斷，此次貝魯特大爆炸的爆炸當量，已經相當於一次典型的核彈引爆。

梅伊補充說，目前尚無證據顯示爆炸涉及核能，他也不認為事件與核子武器有關，但此次爆炸所產生的衝擊波「已經相當於一枚小型核武器」。

▼美國爆裂物專家稱現場濃煙與硝酸銨爆炸情形不符。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

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