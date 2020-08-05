索尼股價創19年新高　分析師看好明年股價再飆2成！

▲PS5外觀。（圖／翻攝YT@PlayStation）

記者吳佳穎 / 綜合報導

儘管索尼Sony今（5）日股價下跌約1.6％，來到8546日圓，但股價仍處於2001年6月以來的高點。分析師表示，隨著索尼即將推出旗艦版Play Station 5遊戲機，明年可能有更大的上漲空間。里昂證券分析師預估12個月目標價來到10,400日圓，比今日股價高出約20％。

索尼昨（4）日公佈今年會計年度首季（4月至6月）的表現優於預期，金融研究機構Refinitiv調查的分析師大都預期，索尼股價將在未來12個月內升至9538.95日圓。

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索尼股價創19年來新高，可視為投資者對前執行長平井一夫（Kazuo Hirai）的多年轉型計劃投下下信心票。索尼將未來重點放在遊戲​部門，今年第1季，遊戲和網絡服務部門已佔總營業利潤的54％。

索尼保守估計，到2021年3月底結束會計年度，遊戲部門的獲利年增率僅會小幅成長0.6％至2400億日圓，而遊戲業務的營收將比去年同期增長26％，達到2.5兆日圓。

分析師和索尼都看好新一代遊戲機PS5無疑將成為今年的獲利主力。

由於的新冠肺炎疫情影響全球，第2季大家都閉關在家，索尼因此賣出了9100萬套軟體遊戲，比去年同期飆長了82％，遊戲機的銷量則有些下降。銷售軟體中有74％來自下載，創下歷來的最高紀錄。

另外，索尼的訂閱服務PlayStation Plus在今年4月至6月也達到4490萬的訂閱人數，較於去年同期的3620萬狂增近千萬人訂閱。

索尼下一代PlayStation 5預計在2020年年底上市，屆時將與計畫同期上市的微軟新Xbox 一決高下。

遊戲諮詢公司Kantan Games的執行長Serkan Toto表示，PS5絕對是索尼今年的金雞母。由於上一代Play Station已距離7年，市場對PS5的討論度很高。

不少分析師大膽預言，PS5推出將被搶購一空，大賣600到670萬台。為索尼貢獻獲利2到3年。第一年銷售量甚至可達到1500萬至2000萬台。

不過，索尼將仍面臨其他主要業務收入下降，包括電影，音樂及CMOS影像感測器 的衰退。

影像感測器是索尼近年來一項重要的業務，供應給華為、蘋果這類客戶，不過該部門今年第2季利潤年減超過48％，腰斬至254億日元。索尼預測，該業務這個會計年度利潤將下降超過44％。但也有分析師認為有起死回生的機會。

里昂證券日本股票資深分析師Amit Garg對索尼最為看好，預估12個月的目標價來到10,400日圓，比今日股價高出19.5％。