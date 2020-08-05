CNN報導：三峽大壩像是「小杯子處理大浴缸」　容量只有洪水量的9%

▲CNN報導指出，三峽大壩面對這次的洪水像是「小杯子處理大浴缸」。（圖／CFP，下同）



記者林彥臣／綜合報導

長江流域面臨了連續2個月的暴雨，導致三峽大壩連續洩洪，造成中下游地區面臨嚴重的水患。美國媒體CNN報導對於三峽大壩的防洪功能，甚至以「小杯子處理大浴缸」來形容大壩容量只有洪水量的9%。

CNN記者Nectar Gan報導指出，隨著長江流域自6月以來近60年來最大的平均降雨，導致長江及其眾多支流溢流，最近這些問題再次浮出檯面，水患已經造成至少158人死亡或失踪，5480萬人受災，造成1440億元人民幣（6000億新台幣）的經濟損失。

報導引述大陸官媒《新華社》，中國長江三峽集團公司數據顯示，大壩攔截了182億立方公尺的潛在洪水。水利部的一位官員也告訴《中國青年報》，大壩有效降低了水位上升的速度和程度。

報導分析，在10月~5月的乾季，大壩會保持在最大水位175公尺左右，以優化鄰近水力發電站的效率，在6月雨季來臨前，會將水位降低到145公尺，以騰出容納洪水的空間，這個空間的容量可以達到220億立方公尺，相當於900萬個奧運游泳池的水量。

長期批評三峽大壩工程的地理學家范曉接受CNN訪問指出，這一點容量根本比不上「百年洪峰」在2個月內創造的2440億平方公尺的水量通過長江三峽，這個水量相當於2個死海，大壩的容量只能儲存洪水的9%。

范曉形容，「這就像是用一個小杯子在處理大浴缸的水量，所以大壩興建付出的成本，肯定超過了回收的效益」。

阿拉巴馬州名譽地理學教授尚克曼（David Shankman）表示，破紀錄的水位證明了三峽大壩無法阻止嚴重的洪水，但確實有助於調節正常降雨年份的洪水量。



►台北凱撒假日吃到飽又來啦