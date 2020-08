貝魯特爆炸禍首直指「硝酸銨」　ATF退休調查員質疑：衝擊波相當於小型核裝置

記者葉睿涵/綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特4日接連發生兩次爆炸,造成逾百人死亡,4000人受傷。爆炸產生的超強震波波及半個貝魯特市,無數建築物慘遭摧毀,城市地面也佈滿了震碎的玻璃碎片與坍塌的建築殘骸。

▲黎巴嫩當局認為爆炸原因可能與存放多年的硝酸銨引起。(圖/路透)

爆炸發生地點位於貝魯特北側沿海的港口工業區。在爆炸瞬間,許多民眾目擊天空升起炸開的蕈狀雲和橘紅色燃燒煙幕,整座城市都能感受衝擊波帶來的強烈顫動。法國24駐黎巴嫩記者Leila Molana-Allen形容,爆炸聲聽起來像是「一架突破音障的噴射機」,而爆炸引起的白色眩光彷若「撕毀」了她公寓的門窗。

Videos show a powerful explosion and its aftermath in Beirut. Many roads have been blocked by debris, forcing wounded people to walk through the smoke to hospitals. https://t.co/MPn4Z6HZPM pic.twitter.com/cXOxlNj5IB