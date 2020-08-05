美對習近平稱呼「總統→總書記」　學者：避免國民誤解中國政體

▲美國政府官員對於中國國家主席習近平的稱呼從總統改為總書記。（圖／路透社）



文／中央社台北5日電

美國官員近日除在表述中區分「中國」和「中共」，也改稱習近平為「總書記」而非「總統」。學者分析指，這可避免美國民眾誤解中國政治制度，以為習近平也是經由民選上台。

美國近日不僅對中國態度日益強硬，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的官員，也在表述中刻意將「中共」和「中國」概念區分開來。蓬佩奧曾說，中共並非如自己所宣稱的，代表14億中國人民。

除此之外，在美國白宮5月發表的戰略報告，和蓬佩奧7月發表的中國政策演說中，都不再稱習近平為「總統」（President），而是改稱「總書記」（General Secretary）。

▲學者指出，「總統」一詞會讓美國民眾忽略兩國制度差異。（圖／路透社）



美國之音引述曾任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員包道格（Douglas Paal）指出，通常在提起他國領導人時，會使用該國政府選用的翻譯名稱。

而美國資深漢學家林培瑞（Perry Link）認為，「總統」一詞會讓美國民眾忽視中美兩國的制度差異。他說，對美國人而言，「總統」是民主社會選出來的，但習近平並不是。他並認為，中國就是希望藉此「誤導」全球民眾，將中國和民主社會的領導人相提並論。

據報導，中國1983年將「國家主席」的官方譯名由Chairman改為President。

報導引述包道格表示，中共思想界正採取行動，讓習近平不再僅僅是總書記，而是恢復毛澤東曾經的「中共中央委員會主席」頭銜。他認為，這是要讓習近平的地位凌駕於前任的胡錦濤、江澤民等人之上，和毛澤東平起平坐。所以一些為美國官員起草演說的人正預感到，中共將提升習近平的頭銜，因而改變措辭。

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