首創生活金融生態圈平台！　台新董座吳東亮打造「Richart Life」

▲台新銀行董事長吳東亮。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新銀行今（5）日舉辦「生活金融生態圈記者會」，邀集超過20家的重要商戶夥伴，董事長吳東亮表示，台新「Richart Life」將與所有策略夥伴共同聯手合作一個結合支付、點數使用、生活優惠及金融服務的全新平台，正式宣告成為全台首家正式邁入「生活金融無界限」的生態圈銀行。

吳東亮在致詞時表示，台新銀行成立已近30個年頭，一路走來都以成為客戶的「智慧好夥伴」為目標，致力於提供客戶最優質的金融服務與體驗，而「創新」則是台新最重要的核心價值，每一次的創新都獲得了市場廣大的迴響，也使台新領先同業成就了許多「第一」。

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從台新是全台首家與保險代理人合作銷售保險的銀行，開啟銀行和保險合作的新商業模式；另推出市場首張以服務女性客群為主的玫瑰卡，同時也創造了全台首張會發光的@GoGo信用卡，讓客戶在消費之餘，再多了一點樂趣。

▲台新銀行今舉行生活金融生態圈記者會，邀集超過20家的重要商戶夥伴。（圖／記者湯興漢攝）

此外，台新也率先推出ATM跨行存款、無卡提款、手機號碼就能轉帳與刷臉提款功能；在近期最熱門的Open API議題與API應用上，台新率先參與政府MyData專案，是首波上線銀行中，串接服務數最多的第一名，更獲選為財金公司Open API的先導銀行。吳東亮指出，這些作為都證明台新在面對市場競爭下，對創新的重視與實踐。

吳東亮也提及，在2016年創立子品牌Richart數位銀行，突破實體金融的界線，不斷推出各項創新功能與服務，吸引了百萬用戶，市占率高達5成以上，本著Open Banking精神，以及延續Richart數位銀行成功經驗，台新銀行今天正式宣布將與所有策略夥伴共同聯手合作一個結合支付、點數使用、生活優惠及金融服務的全新平台「台新Richart Life」，讓台新銀行成為台灣首家推出「生活金融生態圈」的銀行。

Richart Life將從台新近7百萬客戶開始服務，透過台新Pay的支付功能與台新Point的點數使用功能，將客戶引導至各策略夥伴的場景中消費，讓所有的策略夥伴都能和台新銀行一起服務客戶，未來希望透過這個平台，將服務對象擴及至全台灣的民眾，讓顧客、策略夥伴與台新銀行，共創三贏局面。