　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黎巴嫩爆炸元凶！硝酸銨炸彈便宜又好用　威力驚人「恐怖分子的最愛」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者王佩翊／編譯

黎巴嫩首都貝魯特的港口4日下午發生大爆炸，一間化學倉庫不當存放2750噸的硝酸銨超過6年，事發當天因倉庫焊接作業不慎，引爆這批硝酸銨，爆炸威力之大，目前已知有78人死亡、4000多人受傷，詳細死傷人數仍在持續增加，整個貝魯特瞬間淪為人間煉獄。事實上，硝酸銨是一種農業常用的化學肥料，也常使用於工業炸藥，由於只要存放得宜其實穩定性非常高，且價格便宜，因此許多恐怖分子都非常喜歡使用硝酸銨來製造炸彈。

▲▼黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

▲黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸。（圖／路透社）

硝酸銨（Ammonium nitrate）的化學式是NH4NO3，是一種白色的結晶固體，在農業上作為高氮肥料使用，在工業上，則被作為礦業或土木工程的炸藥原料，北美地區有高達80%的工業炸彈都是以硝酸銨為主要成分。硝酸銨如果保存得當，其實穩定性高，且由於運送方便、價格便宜，飽受許多恐怖分子「青睞」，用來製作土製炸彈。

愛爾蘭共和軍1992年4月曾經在倫敦波羅的海交易所引爆1噸的肥料炸藥，釀3死，1993年4月在倫敦主教門再度引爆同類炸藥，造成1死40傷。另外，美國奧克拉荷馬市一棟聯邦大樓1995年4月遭到恐怖攻擊，一輛裝有2177公斤硝酸銨肥料炸藥的卡車，在大樓外引爆，不但瞬間將大樓炸毀三分之一，更造成168人死亡、680人受傷。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
3分鐘「急速改口」...境外生開放政策急轉彎！　教育部次長曝
時代力量決策委員總辭　邱顯智：三週內選出新任黨主席
台新10人集資「中15.9億」遭爆料　洩漏消息「關鍵人物」曝
境外生入境政策大轉彎！教育部「回收公文」：開放不含陸生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黎巴嫰大爆炸30萬人無家可歸，佔首都人口20%！

貝魯特拍婚紗遇大爆炸　年輕新娘街頭奪命狂奔

傷者「全身染紅像被潑油漆」　黎巴嫩爆炸貨櫃秒被震飛

CNN報導：三峽大壩像是「小杯子處理大浴缸」　容量只有洪水量的9%

巨響後教堂天花板重摔9塊　搖鈴白衣神父拔腿逃

美軍陸戰隊訓練意外　沈沒的兩棲戰車及失蹤士兵找到

疑女友劈腿...中國朝鮮族49歲男慘殺「分屍裝袋」！棄河濱屍塊被發現

孟買街頭小綠人「穿上裙子」　反被批：不過是浪費時間！

黎巴嫩爆炸元凶！硝酸銨炸彈便宜又好用　威力驚人「恐怖分子的最愛」

幫脫髮症女友剃光10年秀髮　他「伸手」暖哭對方：就像你一樣

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

黎巴嫰大爆炸30萬人無家可歸，佔首都人口20%！

貝魯特拍婚紗遇大爆炸　年輕新娘街頭奪命狂奔

傷者「全身染紅像被潑油漆」　黎巴嫩爆炸貨櫃秒被震飛

CNN報導：三峽大壩像是「小杯子處理大浴缸」　容量只有洪水量的9%

巨響後教堂天花板重摔9塊　搖鈴白衣神父拔腿逃

美軍陸戰隊訓練意外　沈沒的兩棲戰車及失蹤士兵找到

疑女友劈腿...中國朝鮮族49歲男慘殺「分屍裝袋」！棄河濱屍塊被發現

孟買街頭小綠人「穿上裙子」　反被批：不過是浪費時間！

黎巴嫩爆炸元凶！硝酸銨炸彈便宜又好用　威力驚人「恐怖分子的最愛」

幫脫髮症女友剃光10年秀髮　他「伸手」暖哭對方：就像你一樣

拚3年500萬用戶！台新銀跨境整合Richart Life APP　打造生活金融生態圈

不斷更新／張進德得點圈適時安打　3局富邦1比0樂天

美衛生部長來台交流　國台辦：民進黨政府甘當棋子

神仙合體！　林俊傑、孫燕姿遠端連線開唱：盼世界快快恢復

3立委涉貪遭羈押創紀錄…裁定後倒數計時　律師團趕周一前抗告

《台灣三部曲》選角完成90％！魏德聖：大部分是專業演員

黎巴嫰大爆炸30萬人無家可歸，佔首都人口20%！

Swatch聯名BAPE賣瘋 　最後機會與全球網友線上搶百只錶　

最肥不是鮭魚肚！營養師揭「爭鮮壽司熱量」排行…網手抖：盤子疊不上去了

中職／蔡昱詳傳授陳俊秀一壘秘笈　高國慶也曾受惠

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

國際熱門新聞

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／黎巴嫩總理證實「2750噸硝酸銨爆炸」

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

黎巴嫩首都「大爆炸原因」曝光！

71歲翁娶11位妻　坦言偷驗小孩DNA

種下中國不明種子　2個月後結果出爐

貝魯特進入2周緊急狀態！高爆裂物放港口6年釀死傷

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」來歷曝光

畫面曝光！黎巴嫩首都大爆炸「13秒後炸出蕈狀雲」

東京爆「珍奶店倒閉潮」　退燒原因曝光

即／黎巴嫩首都爆炸破100人死！

黎巴嫩爆炸瞬間　他一把抱起愛子避難　感動19.3萬人

更多熱門

相關新聞

黎巴嫩15年來「13起炸彈攻擊」！

黎巴嫩15年來「13起炸彈攻擊」！

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日下午6時發生大規模爆炸，釀成至少100死、4000傷。《路透社》報導，自從前總理哈里里（Rafik al-Hariri）於2005年2月14日遭暗殺身亡算起，黎國15年間發生至少13起類似的炸藥攻擊事件。

貝魯特爆炸後如廢墟　總統府大使館遭損毀

貝魯特爆炸後如廢墟　總統府大使館遭損毀

黎巴嫩4家醫院被炸毀　傷者塞爆附近醫院

黎巴嫩4家醫院被炸毀　傷者塞爆附近醫院

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」來歷曝光

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」來歷曝光

CIA前幹員：黎巴嫩爆炸現場恐有軍用炸彈

CIA前幹員：黎巴嫩爆炸現場恐有軍用炸彈

關鍵字：

黎巴嫩爆炸黎巴嫩大爆炸黎巴嫩貝魯特

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

快訊／新一波疫情再起　侯友宜「要有心理準備」：新北5大場所實名制、戴口罩

更多

最夯影音

更多
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面