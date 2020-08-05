黎巴嫩爆炸元凶！硝酸銨炸彈便宜又好用　威力驚人「恐怖分子的最愛」

記者王佩翊／編譯

黎巴嫩首都貝魯特的港口4日下午發生大爆炸，一間化學倉庫不當存放2750噸的硝酸銨超過6年，事發當天因倉庫焊接作業不慎，引爆這批硝酸銨，爆炸威力之大，目前已知有78人死亡、4000多人受傷，詳細死傷人數仍在持續增加，整個貝魯特瞬間淪為人間煉獄。事實上，硝酸銨是一種農業常用的化學肥料，也常使用於工業炸藥，由於只要存放得宜其實穩定性非常高，且價格便宜，因此許多恐怖分子都非常喜歡使用硝酸銨來製造炸彈。

▲黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸。（圖／路透社）



硝酸銨（Ammonium nitrate）的化學式是NH4NO3，是一種白色的結晶固體，在農業上作為高氮肥料使用，在工業上，則被作為礦業或土木工程的炸藥原料，北美地區有高達80%的工業炸彈都是以硝酸銨為主要成分。硝酸銨如果保存得當，其實穩定性高，且由於運送方便、價格便宜，飽受許多恐怖分子「青睞」，用來製作土製炸彈。

愛爾蘭共和軍1992年4月曾經在倫敦波羅的海交易所引爆1噸的肥料炸藥，釀3死，1993年4月在倫敦主教門再度引爆同類炸藥，造成1死40傷。另外，美國奧克拉荷馬市一棟聯邦大樓1995年4月遭到恐怖攻擊，一輛裝有2177公斤硝酸銨肥料炸藥的卡車，在大樓外引爆，不但瞬間將大樓炸毀三分之一，更造成168人死亡、680人受傷。