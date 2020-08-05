台新10人集資「中15.9億」遭爆料　洩漏消息「關鍵人物」曝光！

▲威力彩31億頭獎，網傳是台新銀行法金部門同仁的10名員工合資中獎。示意圖。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

日前威力彩31.2億開出頭獎，由兩注均分，網傳北市大安區的威力彩頭彩得主，由台新銀行法金部門同仁的10名員工合資中獎，不過事後卻接連爆出員工將集體離職、為獨吞與同事間鬧翻等傳言，如今再爆消息曝光，是由未參與包牌同事爆料。

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據了解，台新銀員工中頭獎消息外洩，竟是由沒有參與包牌的同事傳出，上週不僅傳遍了金融圈外，針對外傳中頭獎後員工集體離職則為誤傳，目前台新銀員工沒人離職，大家都照常上班。

台新銀內部員工中獎消息曝光後，不僅員工內部討論外，就連內部主管也曾多次打探自己部屬是否為中獎人。針對消息滿天飛，台新銀雖對外表示「尚無法金員工遞辭呈」，但公司針對內部則下封口令，以《個資法》為由不向外證實或否認中獎資訊，因此引發揣測。

據悉，台新銀行法金部門是頭獎得主，由10名員工包牌中獎，起初相處還相當和睦，同事相約集體離職，熟料，接著爆出疑似有一人想獨吞獎金，同事間為爭奪獎金鬧翻，堅持說那張彩券是自己買的並非合資。 據報導，金融圈主管查探後，有人認為集資人數應是2人或7人 ，目前也研判該筆獎項也還沒兌領。



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