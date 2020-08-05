幫脫髮症女友剃光10年秀髮　他「伸手」暖哭對方：就像你一樣

記者曾筠淇／綜合報導

來自摩納哥（Monaco）的伊娃（Eva Barilaro）罹患了脫髮症，即便耗費心力照顧，狀況依舊不佳，因此只好請男友達米安（Damien）幫忙將留了10年的秀髮給剃除。達米安小心翼翼的幫伊娃剃成光頭後，竟直接拿起剃刀朝自己的頭髮剃去，用行動給予最大的支持和撫慰，更瞬間惹哭對方。

據《每日鏡報》報導，伊娃患有脫髮症，雖然花了10年的時間長出秀髮，但她的悉心呵護仍沒辦法使狀況好轉，因此忍痛決定剃光頭髮。從影片中可以看見，達米安拿著剃刀，慢慢剃光伊娃的頭髮，雖然兩人有說有笑，但伊娃落寞的神情仍藏不住。

在 Instagram 查看這則貼文 Eva Marie Barilaro （@eva_barilaro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 下午 3:02 張貼

達米安將伊娃的頭髮剃光後，便舉起右手開始剃除自己的毛髮，並向對方說，「就像你一樣」。當伊娃抬起頭後，立刻被對方的行為給感動，激動的掩面哭泣。

伊娃事後表示，她並不知道達米安會這麼做，因此感到相當吃驚，同時也很感激對方的支持與陪伴，「謝謝達米恩，我也愛你」。

籃球運動員雷克斯.查普曼（Rex Chapman）得知後深受感動，因此便把這則影片轉發在推特上，吸引了21.8萬人淚讚。許多網友看到後，紛紛留言回應，「人類的愛是無與倫比的」、「她是如此美麗」、「是真男人」、「誰在凌晨3點切洋蔥」、「好動人也好溫暖」、「是真愛」。