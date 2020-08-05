澳總理：沒有證據顯示TikTok盜用用戶個資　「上面有些東西蠻尷尬」

▲TikTok。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國總統川普7月31日下令將禁中國公司「字節跳動」旗下的TikTok。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在7月已表態，當局正密切監視是否有隱私和數據外洩，不過莫里森在昨（4）日表示，目前沒有任何證據顯示TikTok會盜取用戶的個人資料。

根據《南華早報》報導，莫里森在美國科羅拉多州舉行的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）上表示，他們好好研究了TikTok的用戶安全一事，但目前沒有證據顯示有任何人的資料遭到盜用，他還笑稱，「TikTok上本來就有很多會讓大家感到尷尬的東西，但那種社交軟體本來就是這樣。」

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）



莫里森也提醒澳洲民眾，不只TikTok，包含美國軟體在內的所有社交媒體平台都有可能會收集大量的用戶和訪客資料，兩者唯一的不同就是TikTok的資料可以被中國政府所利用，因為中國的公司有要和國家情報部門共享數據的法律義務。

莫里森也表示，「目前我們沒有理由限制TikTok，但我們會繼續密切注意，民眾也應該提高警覺心。」