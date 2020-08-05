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央行再度承認進場調節！7月外匯存底4,961億美元續創新高

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▲▼ 央行,中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

▲央行外匯存底續創歷史新高。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導
 
中央銀行今（5）日公布7月外匯存底，金額為4,961.71億美元，較上月底增加74.80億美元，續創歷史新高。

央行表示，7月外匯存底增加主要有三個原因，分別是來自外匯存底投資運用收益，以及歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有之外匯折成美元後，金額增加，另外，資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行有進場調節匯率。

外匯局長顏輝煌表示，7月歐元升值5.8%，創下10年來最大單月漲幅，英鎊升值6.9%，澳幣升值4.9%，日圓升值3.1%，致外匯資產折計成美元金額增加。

請繼續往下閱讀...

顏輝煌指出，7月台股大盤指數上漲1043點，漲幅8.98%，致7月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,949億美元，約當外匯存底99.7%，較6月底的4,284億了增加665億美元，金額和佔比都創下新高紀錄。

顏輝煌表示，外資持有韓國股票債券的市值，約當外匯存底的比重長期都超過100%，6月底達138%。

其他各國外匯存底部分，韓國7月底外匯存底4,063億美元，比6月底增加57億美元；中國大陸6月底外匯存底3.1123兆美元，比5月底增加106億美元；日本6月底外匯存底1.3059兆美元，比5月底增加28億美元；沙烏地阿拉伯6月外匯存底4358億美元，比5減少20億美元，印度7月底外匯存底4,805億美元，比6月底增加129億美元；瑞士6月底外匯存底8,961億美元，比5月底增加484億美元；香港6月底外匯存底4,250億美元，比5月底增加426億美元；俄羅斯6月底外匯存底4,266億美元，比5月底減少9億美元；新加坡6月底外匯存底3,094億美元，比5月底增加114億美元，多數國家外匯存底成長，反應出在實施 QE 效果下，各國央行都積極進行調節。

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