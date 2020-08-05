統振出售統達貢獻EPS 0.4元　轉型高毛利金融服務業

▲統振。（圖／統振提供）

記者姚惠茹／台北報導

統振（6170）今（5）日召開董事會通過重大決議，宣布出售旗下子公司統達能源29％股權予達方電子，貢獻每股稅後盈餘0.4元，股權出售後仍保有統達33.65％股權，未來仍可持續享有轉投資收益，並宣告正式轉型為高毛利的利基型金融服務業。

統振表示，鋰電池研發、生產與銷售為統振主營業務之一，但因產業競爭激烈，2018年12月統振取得金管會金融監理沙河實驗許可，正式跨足外籍移工跨境匯款業務後，營運表現開始明顯成長，再加上佈局電動自行車，帶動整體鋰電池業務轉虧為盈，推升2019年合併營收38.5億元，創5年來新高，稅後淨利0.86億元、每股稅後盈餘（EPS）0.96元，更創10年來的新高表現。

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統振指出，這次出售旗下子公司統達29％股權予達方電子，一方面基於與達方策略聯盟可望產生極大綜效，開展鋰電池業務外，另一方面，更確立公司未來核心發展主軸，將轉型為高毛利的利基型金融服務業者，並以現有的外籍移工跨境匯款業務為基礎，鎖定國內70萬名外籍移工，發展電子商務、分期金融等其他業務，目前轉型成效已經顯現。

統振說明，2019年5月正式跨足外籍移工跨境匯款業務，並在高毛利業務的帶動下，去年獲利創10年新高，今年第1季雖因鋰電池業務受到新冠肺炎疫情影響，致合併營收相較去年同期減少7％，但在高毛利的移工匯款業務持續高成長下，毛利率達20％，年增6個百分點，並帶動稅後淨利0.26億元，年增152.28％，每股稅後盈餘0.3元。

統振補充，今年以來移工匯款業務每月仍維持高度成長，在相關費用固定下，經濟規模的擴大預期可推升毛利率再攀升，而且相較國內約71萬名外籍移工，每月總匯款筆數達100萬筆來看，統振目前在移工跨境匯款市場的占有率仍低於10％，並由於公司所提供為每筆匯款只收取固定手續費，相較銀行匯款更低，所以在政府許可的合法業務等多重誘因下，預期未來仍具有相當的成長空間。

統振強調，董事會這次通過出售統達29％股權，預計將可貢獻每股稅後盈餘0.4元，並將會在第3季認列，而統振旗下另一鋰電池子公司達振能源，主力市場在3C商品，去年已轉虧為盈，今後將朝向綠色能源相關產品全力發展。