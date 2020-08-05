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慧洋海運7月轉虧為盈　看好下半年表現優於上半年

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▲慧洋海運7月自結每股稅前盈餘為0.003元，終結連五個月虧損，重回獲利。(圖／慧洋海運提供)

▲慧洋海運7月自結每股稅前盈餘為0.003元，終結連五個月虧損，重回獲利。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

國內最大散裝船商慧洋海運今（5）日公佈最新財報，7月單月稅前盈餘為新台幣260萬餘元，自結每股稅前盈餘為0.003元，終結連五個月虧損，重回獲利；慧洋主管表示，海運需求回補力道強勁，拆船廠亦陸續恢復動能，看好下半年整體營運可望較上半年明顯樂觀。

隨著應對新冠肺炎的措施逐漸明確，散裝航運在6月下旬迎接需求回補階段，各國開始積極振興經濟、活絡貿易，各船型運價指數接連回升。慧洋表示，除了現貨船外，日租金和指數連動的船舶也因此受惠，而公司也把握時機和租家鎖定第三季以後的換約，預期未來營運能夠進一步回穩。

請繼續往下閱讀...

依據財報，慧洋本月營業利益率已回升至15%，7月份終結連五個月單月虧損，重回獲利水準。

慧洋主管指出，從BDI指數走勢來看，各國的需求回補潮帶動BDI指數從3月最低393點回到7月初最高1956點，漲幅逾397.71%，近期各指數雖小幅度修正，仍優於第二季的谷底。

另外，中國大陸近期水患的災後重建，將需要仰賴國外進口大宗原物料，亦有助於散裝航運需求提升。

慧洋指出，今明兩年交船計劃仍依既定時程進行，上半年已順利交付6艘節能新船，其中兩艘裝設脫硫器設備，年底將如期交付輕便型（Handy / 37,800 DWT，船名：Bunun Noble）散裝貨輪一艘，以及超級極限型（Supramax / 63,300 DWT，船名：Amis Victory）散裝貨輪一艘，2021則預定交付6艘最新節能新船，強化船隊競爭力，以迎接後市全球散裝航運需求。

依據財報，慧洋海運7月單月營業利益為新台幣1.56億元，營業利益率由上個月2%回升至15%，7月單月稅前盈餘為新台幣260萬2仟元，自結每股稅前盈餘為0.003元，終結連五個月虧損，重回獲利；公司累計前7月稅前虧損為新台幣4.20億元，自結每股稅前虧損為0.59元。

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