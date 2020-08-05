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紓困3.0到底何時上路？　國發會主委龔明鑫：已送往立院審議

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▲▼國發會主委龔明鑫到桃園航空城訪視。（圖／記者余弦妙攝）

▲國發會主委龔明鑫（左二）到桃園航空城訪視。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／桃園報導

國發會主委龔明鑫今（5）日前往位在桃園的航空城訪視時指出，紓困3.0目前已在行政院院會通過了，目前就是等立法院審議，不排除會召開臨時會審議，但一切還是尊重立法院的決定。

龔明鑫表示，過去台灣在硬體方面確實很強，但會成立亞矽最主要的原因就是希望可以培養軟體相關人才，那從產值面來看目前已經破兆，所以對於創造出來的就業機會也相對可觀。

請繼續往下閱讀...

此外，龔明鑫說，目前台灣疫情比較趨緩了，那先前政府推出的那些相關紓困措施，大多是為了穩固住企業，也是為了讓台灣就業市場可以不要受到那麼大的衝擊，當然目前從整體經濟來看，雖然台灣部分產業像是半導體、電子相關的都還不錯，但相對上來說，傳統製造業如紡織、橡膠等這些外銷導向的企業開始有明顯的影響。

龔明鑫也提到，目前政府已經有擬出紓困3.0，也已經將這項紓困措施送到行政院了，接下來就是等送到立法院審議，不排除也會召開臨時會來加快審議，但確切時間還不知道。

至於紓困3.0的內容是包含哪些，龔明鑫則說，主要是針對就業補貼以及還在受創的傳統製造業，由其實出口為導向的產業為主。

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