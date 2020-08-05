iOS 14第四個測試版3D Touch回歸！外媒猜測9月中推正式版

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司今天（8/5）清晨更新了 iOS 14 第四個測試版本，目前還不知道這次的作業系會提供幾個測試本，不過全新的 Beta test 確認讓以往測試版本不支援的 3D Touch 回歸，而在同一時間，外媒大膽猜測 iOS 14 將不會因 iPhone 12 延遲上市而推遲更新，預計將於 9 月中旬開放上線。

蘋果iOS 14自 6 月的 WWDC 2020 發表以來頗受果粉期待，像是來電時以懸浮視窗的形式呈現，Siri 也有了新的樣貌，視訊通話過程中可以因為全新的畫中畫功能讓用戶可以在視訊過程中開啟其他應用程式。（詳情可參照：蘋果公開iOS 14的9大功能）

當然啦！由於是測試版本，所以測試的過程中，還是有許多不盡人意的地方，像是記者實際測試，因為隱私政策的關係，使用社群工具，好比說 Facebook、LINE、WeChat 傳送資料都變得很麻煩，部分比較舊的第三方應用程式也都容易發生閃退問題，另外就是 3D Touch 不支援的問題。

不過最新推出的 iOS 14 Beta 4 版本當中，最重要的地方就是解決了不支援 3D Touch 的問題，此外 Apple TV 的地方也新增了一個小工具，還有開放用戶下載使用Apple公司與Google公司合作的新冠疫情（COVID-19）威脅通知API，搜尋方面也終於開放第三方瀏覽器成為搜尋建議選項等等。

不過在這個時間點，外媒 wccftech 直白的預測 iOS 14 和 iPadOS 14 將於 9 月 16 日上線。原因是從往年的 iOS 正式版推送時間來的。

iOS 10 是在 2016 年 9 月 13 日（二）上線、 iOS 11 是在 2017 年 9 月 19 日（二）上線、iOS 12 是在 2018 年 9 月 17 日（一）上線，而 iOS 13 是在去年的 9 月 19 日（四）上線。這些時間有個共通點，就是都是跟著當年的新一代 iPhone 上市時推出。

當然啦！針對新一代 iPhone，Apple 公司在今年的第三季財報用一句話明確證實了兩件事，第一件事情就是會推出電信商們期待的 5G iPhone，第二件事就是手機會延後幾週上市。

即使如此，該網站認為新版 iOS 14 畢竟是軟體，不會因為新機延後上市，軟體就延後釋出，因此啊！該網站索性就幫 Apple 公司看了一個好日子，就是 9 月 16 日了啦！（？）

此消息一出，許多中國大陸的科技網站開始跟風，然而這個時間點，多半是錯誤的消息，而依照 Apple 公司往年作風，iOS 14 公布上線時間，就是伺服器開放設備更新的那一天，今年會不會例外呢？那就不得而知了，可以確認的是以下裝置可以更新 iOS 14，預計今年秋天更新，如有更多消息會再跟讀者們報告。

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)