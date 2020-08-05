亞洲‧矽谷產值達1.31兆　國發會：今年拚全球市佔率4.39％

▲國發會主委龔明鑫。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／桃園報導

國發會主委龔明鑫今（5）日前往位在桃園的亞洲‧矽谷訪視時指出，我國2019年物聯網產值成長至1.31兆，是繼2018年產值首度突破新台幣兆元後，仍維持雙位數成長至11.5%，全球市佔率也提升到4.33%。

亞洲‧矽谷計劃自2016年9月推動至今，已達成多項成果，國發會表示，總統蔡英文曾說過亞洲，矽谷計劃是5+2產業創新計劃的旗艦計畫，從成立至今已達到包括微軟、Google、亞馬遜AWS、思科等國際知名科技大廠來台設立創新計劃。

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國發會也提到，國內業者如台達電、凌群電腦等也都與思科合作，開發智慧工廠、智慧零售、智慧能源等。另，亞洲‧矽谷也在成功打造了智慧化示範場域，鼓勵業者發展智慧交通、智慧醫療等，2020年7月已成功通過229案，將帶動整體投入金額119億元。

展望未來，國發會副主委鄭貞茂表示，今年因受到新冠肺炎影響，不少國家生產及消費也受到衝擊，但是台灣因疫情控制得當，以帶動遠距、防疫科技等相關應用，再加上政府持續推動智慧交通、智慧商業等物聯網創新服務，以及5G技術正式邁入商用下，將會使物聯網應用領域更多元，預計今年物聯網產值可成長至491億美元，也能把全球市佔率推升到4.39%，以完成亞洲‧矽谷所訂下的2025年全球市佔率5%的目標。

▼國發會副主委鄭貞茂。（圖／記者余弦妙攝）