2019報酬率全10%↑　6檔「高股息ETF」大PK...小資族可無痛入手！

▲買ETF可以用少少的錢入手台積電股票。（圖／pakutaso）

記者林妤柔／綜合報導

近年來存股風氣熱，不少小資族愛買金融股，而ETF（指數股票型基金）也是散戶心中首選，可用少量的錢買入台積電、大立光。對此，財經Youtuber《懶錢包》就分享除了最常聽到的元大高股息（0056）之外，還有其他5款主打高股息的ETF，2019年的報酬率都在10%以上，可以讓小資女以低成本輕鬆入手。

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▲台灣主打高股息的ETF。（圖／翻攝自Youtube）

6檔高股息ETF

1.元大台灣高股息（0056）

起初發行價25元，主動預測未來一年現金殖利率最高的30支股票當作成分股，每年6月、12月定期調整，電子類股佔超過7成，一年配息一次。2019年的報酬率29.01%、殖利率約6.7%，近一年報酬率16.78%，成立以來年化報酬為5.96%。

2.國泰股利精選30（00701）

起初發行價20元，追蹤台灣指數公司低波動股利精選30指數，將上市公司（股票）依標準差加權算出波動度，取前30低做為成分股。每年10月調整，金融類股佔約5成，1年配息2次。2019年來報酬率14.96%、殖利率2.11%，近一年報酬率0.28%、成立以來年化報酬5.21%。

3.富邦台灣優質高息（00730）

起初發行價20元，追蹤道瓊斯台灣優質高股息30指數成分股30檔，篩選方式非常複雜，有市值、股息穩定度、殖利率、股東權益報酬率（ROE）股息成長率等。每年3月調整，目前電子類股佔約4成，1年配息1次。2019年報酬率10.53%、殖利率約4.07%，近一年報酬率-1.12%、成立以來年化報酬-0.62%。

4.FH富時台灣高息低波（00731）

起初發行價50元，追蹤富時台灣高股息低波動指數，主要用殖利率和波動度篩選出40檔成分股，每年3月調整，目前以電子塑膠金融各約1/4，一年配息一次。2019年報酬率10.25%、殖利率約4.64%，近一年報酬率-2.01%、成立以來年化報酬1.52%。

5.元大台灣高息低波（00713）

發行價格30元，追蹤台灣指數公司特選高股息低波動指數，由殖利率、營運狀況、ROE、市場曝險因子等指標篩選，同時考量最小波動，挑出50檔成分股。每年6月、12月調整，目前電子佔比1/4，持股相當分散，一年配息一次。2019年報酬率22.38%、殖利率約5.12%，近一年報酬率6.34%、成立以來年化報酬6.65%。

6.國泰永續股息（00878）

發行價15元，追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，篩選標準除了市值、EPS、殖利率之外，同時要符合ESG評等，最終取30檔。每年5月、11月調整，一年配息四次，因為這檔是2020年7月發行，殖利率、報酬率仍有待觀察。

懶錢包指出，雖然上述6檔ETF都強調高股息，但追蹤的指數不同，成分股也差很大，選股策略亦不同。高股息類的ETF優點，一是可分散風險，同時持有30檔到50檔股票；二是入門容易，普遍價格不高，小資族也能輕鬆入手；三高殖利率低波動，每年穩定可領到不錯的股利分紅，股價波動度也較低。

但懶錢包提醒，Smart Beta類的ETF，報酬率的好壞跟選股策略（預測性質）有很大的關係，導致它們相對元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）有更高的內扣費用，且會更頻繁更動成分股，而高殖利率不一定就代表高報酬，需多加注意。