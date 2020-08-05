　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

2019報酬率全10%↑　6檔「高股息ETF」大PK...小資族可無痛入手！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲學生，儲蓄，存錢，數錢，預算，家庭，規劃，財務，高中生，零用錢。（圖／pakutaso）

▲買ETF可以用少少的錢入手台積電股票。（圖／pakutaso）

記者林妤柔／綜合報導

近年來存股風氣熱，不少小資族愛買金融股，而ETF（指數股票型基金）也是散戶心中首選，可用少量的錢買入台積電、大立光。對此，財經Youtuber《懶錢包》就分享除了最常聽到的元大高股息（0056）之外，還有其他5款主打高股息的ETF，2019年的報酬率都在10%以上，可以讓小資女以低成本輕鬆入手。

▲▼ 。（圖／翻攝自YT）

請繼續往下閱讀...

▲台灣主打高股息的ETF。（圖／翻攝自Youtube）

6檔高股息ETF

1.元大台灣高股息（0056）
起初發行價25元，主動預測未來一年現金殖利率最高的30支股票當作成分股，每年6月、12月定期調整，電子類股佔超過7成，一年配息一次。2019年的報酬率29.01%、殖利率約6.7%，近一年報酬率16.78%，成立以來年化報酬為5.96%。

2.國泰股利精選30（00701）
起初發行價20元，追蹤台灣指數公司低波動股利精選30指數，將上市公司（股票）依標準差加權算出波動度，取前30低做為成分股。每年10月調整，金融類股佔約5成，1年配息2次。2019年來報酬率14.96%、殖利率2.11%，近一年報酬率0.28%、成立以來年化報酬5.21%。

3.富邦台灣優質高息（00730）
起初發行價20元，追蹤道瓊斯台灣優質高股息30指數成分股30檔，篩選方式非常複雜，有市值、股息穩定度、殖利率、股東權益報酬率（ROE）股息成長率等。每年3月調整，目前電子類股佔約4成，1年配息1次。2019年報酬率10.53%、殖利率約4.07%，近一年報酬率-1.12%、成立以來年化報酬-0.62%。

4.FH富時台灣高息低波（00731）
起初發行價50元，追蹤富時台灣高股息低波動指數，主要用殖利率和波動度篩選出40檔成分股，每年3月調整，目前以電子塑膠金融各約1/4，一年配息一次。2019年報酬率10.25%、殖利率約4.64%，近一年報酬率-2.01%、成立以來年化報酬1.52%。

5.元大台灣高息低波（00713）
發行價格30元，追蹤台灣指數公司特選高股息低波動指數，由殖利率、營運狀況、ROE、市場曝險因子等指標篩選，同時考量最小波動，挑出50檔成分股。每年6月、12月調整，目前電子佔比1/4，持股相當分散，一年配息一次。2019年報酬率22.38%、殖利率約5.12%，近一年報酬率6.34%、成立以來年化報酬6.65%。

6.國泰永續股息（00878）
發行價15元，追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，篩選標準除了市值、EPS、殖利率之外，同時要符合ESG評等，最終取30檔。每年5月、11月調整，一年配息四次，因為這檔是2020年7月發行，殖利率、報酬率仍有待觀察。

懶錢包指出，雖然上述6檔ETF都強調高股息，但追蹤的指數不同，成分股也差很大，選股策略亦不同。高股息類的ETF優點，一是可分散風險，同時持有30檔到50檔股票；二是入門容易，普遍價格不高，小資族也能輕鬆入手；三高殖利率低波動，每年穩定可領到不錯的股利分紅，股價波動度也較低。

但懶錢包提醒，Smart Beta類的ETF，報酬率的好壞跟選股策略（預測性質）有很大的關係，導致它們相對元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）有更高的內扣費用，且會更頻繁更動成分股，而高殖利率不一定就代表高報酬，需多加注意。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
黎巴嫩大爆炸2750噸硝酸銨來歷曝！俄船載貨一放至少6年　曾
淡水河漂「半顆人頭」疑是水利處員工遺骸！整個人全絞碎..當日
金六結新兵疑染新冠肺炎送醫採檢　軍方證實回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

客戶拉貨帶動！大立光7月營收「優於預期」月成長12%：8月有機會好一點

還不會看財報嗎？　教你輕鬆「看到重點」

統振出售統達貢獻EPS 0.4元　轉型高毛利金融服務業

慧洋海運7月轉虧為盈　看好下半年表現優於上半年

2019報酬率全10%↑　6檔「高股息ETF」大PK...小資族可無痛入手！

NCC准了三立財經台《iNEWS》進駐南國CH48　有線新聞頻道區塊擴大

紓困3.0到底何時上路？　國發會主委龔明鑫：已送往立院審議

EIP讓你搭電梯不尬聊 遠雄米蘭公園主委讚樓宇智慧化

永豐金總座：十年來　台積電買了不後悔、賣了就後悔

情侶愛開共同帳戶　3個小撇步理財更輕鬆：財務「分開」管理

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

客戶拉貨帶動！大立光7月營收「優於預期」月成長12%：8月有機會好一點

還不會看財報嗎？　教你輕鬆「看到重點」

統振出售統達貢獻EPS 0.4元　轉型高毛利金融服務業

慧洋海運7月轉虧為盈　看好下半年表現優於上半年

2019報酬率全10%↑　6檔「高股息ETF」大PK...小資族可無痛入手！

NCC准了三立財經台《iNEWS》進駐南國CH48　有線新聞頻道區塊擴大

紓困3.0到底何時上路？　國發會主委龔明鑫：已送往立院審議

EIP讓你搭電梯不尬聊 遠雄米蘭公園主委讚樓宇智慧化

永豐金總座：十年來　台積電買了不後悔、賣了就後悔

情侶愛開共同帳戶　3個小撇步理財更輕鬆：財務「分開」管理

中職／換球後　桃猿牛棚亮眼　曾總有感比賽時間也縮短

半座貝魯特被夷為平地！總統府大使館無一倖免　人員多有死傷

窗邊壁癌恐怖蔓延　網友急問：能買嗎？專家建議「杜絕漏水著手」

誤打美白針！土色汪15年來「越曬越白」萌變臉　網抓爆笑亮點　

沒被報復到？高雄商旅復業不及　求售億級物件逾10家

一組3.8萬元！LV「金銀吸管」賣到缺貨　Monogram花紋超奢華

隈研吾操刀！台中首座巨蛋有絕美天空迴廊　最快2026啟用

客戶拉貨帶動！大立光7月營收「優於預期」月成長12%：8月有機會好一點

4家醫院炸毀！黎巴嫩4000傷者擠爆醫療系統　恐成疫情大災難

幫坐輪椅奶奶開道！　嬌小汪拖走比自己大踏墊家人驚喜

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

財經熱門新聞

網瘋傳員工中15.9億威力彩　台新銀董座吳東亮首回應

3、4月期200萬發票得主　剩3張未兌領

便秘藥年銷2億顆　中美製藥董座遭控霸家產

投資人搶買00878 ETF！　分析師比出2關鍵：0056更具優勢

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

雲端統一發票買生前契約34人中100萬

買2杯手搖飲料就中大獎！5-6月16張千萬發票明細全公布

快訊／市場傳蘋果有意收購TikTok「有極大興趣」

現貨黃金破2000美元　期貨創天價

員工中15.9億威力彩？台新銀記者會可望說明

他2個月賺20萬元！收企業面試信猶豫了

還在買希望？錢花在「5種地方」反而更窮

買券人想獨吞15億？台新主管認了：在協調中

投資人常犯的「6種錯誤」！

更多熱門

相關新聞

永續投資ETF秒懂！　台股3檔ESG ETF大比拚

永續投資ETF秒懂！　台股3檔ESG ETF大比拚

ESG（環境、社會、及公司治理）永續投資已然成為國際趨勢，尤其在疫情爆發之後，全球社會經濟環境整個大改變，正因如此，企業的ESG表現，皆面臨更嚴格的檢視。台灣自從去年元大投信發行元大台灣ESG永續ETF基金（00850）後，國泰投信也在上個月發行國泰永續高股息ETF基金（00878），再加上另外一檔富邦公司治理ETF基金（00692），光這3檔ETF規模就超過200億元。

投資人搶買00878 ETF！　分析師比出2關鍵：0056更具優勢

投資人搶買00878 ETF！　分析師比出2關鍵：0056更具優勢

萬三投資照樣賺　學兩招樂放暑假

萬三投資照樣賺　學兩招樂放暑假

0050 股價破百還能買嗎？　分析師以歷史經驗為例建議「買進」

0050 股價破百還能買嗎？　分析師以歷史經驗為例建議「買進」

00878前十大成分股稱霸全球！掛牌一周不斷刷新台股ETF歷史紀錄

00878前十大成分股稱霸全球！掛牌一周不斷刷新台股ETF歷史紀錄

關鍵字：

懶錢包ETF高股息存股

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面