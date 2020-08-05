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還不會看財報嗎？　教你輕鬆「看到重點」

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▲▼財報,會計。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲隨著時間進入8月，上市櫃公司的Q2財報陸續公布。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／夏綠蒂的選股筆記

財報對許多人來說，都會有恐懼，甚至連在哪邊找都不太清楚，網路上有許多免費的網站提供各公司的數據， 例如：毛利率、現金、EPS 等等，如果要看更細節的資訊，就得去看會計師出具的財報。

所有網站的數據來源，都是根據會計師的財報而來的。 因此看懂會計師出具的財報，對於熟悉一間企業更有幫助。夏綠蒂要和大家分享，財報怎麼找？又該怎麼看呢？

請繼續往下閱讀...

財報在哪裡找？

從「公開資訊觀測站」找

在瀏覽器輸入「公開資訊觀測站」 →點選左邊的財務報告書 →然後 key in 公司代碼及年度，就可以找到財報了喔！

▲▼財報解析。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

▲從公開資訊觀測站即可找到企業財報。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

目錄

打開財報之後，會看到目錄，條列了整份財報的資訊。

資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表， 簡稱「四大表」。若要更詳細的看懂會計科目的細項， 可以看「附註」，附註會揭露許多細節。

▲▼財報解析。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

▲資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表， 簡稱「四大表」。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

看財報的一個大原則

看金額大的項目

舉例來說，下圖是一檔營建股的資產負債表，明顯可以知道該看哪幾個項目？

分別是「存貨」及「短期借款」，前者占比 83%，後者占比 34%，抓到之後大重點後，大概就能看營建股財報的重點。

▲▼財報解析。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

▲挑金額大的看。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

接著看「財報附註」

在資產負債表或損益表中，會計科目的旁邊會寫著「附註x」 如同下圖紅色框框所示。代表在這些附註之下， 能看到更多細節。

以下圖來看，存貨有 73 億元，我們好奇有哪些存貨所組成，存貨的定義又是什麼呢？就可以到附註六、七、八及九去找尋。

▲▼財報解析。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

▲更多細節要看財報附註。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

「重要會計科目之說明」

我們已經知道有「存貨」73 億元，找到「附註六(二)」的重要會計科目說明，附註的的金額，一定會和資產負債表的金額一樣。

這部分主要是說明會計科目，可以知道更多一點的詳細資訊，例如：
存貨是由以下 4 項組成
(1)預付土地款 4.5 億元
(2)營建用地 13.99 億元
(3)在建房地 38.25 億元
(4)待售房屋 16.35 億元

再往下看還有更多資訊，例如：把存貨作為抵押的擔保品，這部分可以看「附註八」。

▲▼財報解析。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

▲財報內會標註具體的會計金額。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

附註八的質押資訊，看到公司將存貨拿去質押借款，另外也能知道，公司也把其他金融資產一併質押了。

▲▼財報解析。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

▲附註八的質押資訊，看到公司將存貨拿去質押借款。（圖／夏綠蒂的選股筆記提供）

為什麼不用每一筆金額都看？

因為「重大性金額」

講一些會計師查帳的實務經驗，以前我在當 auditor 的時候，要查帳的第一步，是把客戶給的大表 KEY 進查帳系統(有時候很難KEY，客戶給的數字很亂...)，第二步便是試算「重大性金額」，當明細的金額小於重大性的金額，就可以忽略不理。

重大性金額有幾種方式去算，例如用股東權益的 1%，假設 A 公司淨值是 3 億元，1% 的金額是 300 萬，也就是說金額小於 300 萬的明細，基本上不會去查。

所以回歸到一開始提及的，看財報時金額太小真的不用理會...，這樣想就好，A 公司少了 300 萬也不會倒。

快速結論

1.看財報的大原則：看金額大的會計科目。
2.更多細節要看財報附註。

*本文獲夏綠蒂的選股筆記授權轉載

原文：財報怎麼看？》抓住1 個大原則，教你剖析細節！

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