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NCC准了三立財經台《iNEWS》進駐南國CH48　有線新聞頻道區塊擴大

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▲▼2020NCC新任發言人、副主委翁柏宗（圖／記者陳世昌攝）
▲2020NCC新任發言人、副主委翁柏宗（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC5日通過高雄「南國有線電視」基本頻道變更案，許可包括三立財經台《iNEWS》移頻CH48等16個頻道異動，由於後續還有中嘉12系統、凱擘12系統、台灣寬頻通訊TBC5系統近300萬戶，一樣是以《iNEWS》定頻CH48為主的頻道異動案已送進NCC待決議，5日的南國案過關極具指標意義。

林崑海是南國有線電視、三立電視台的董事長，也是民進黨「海派」精神領袖，此次《iNEWS》在國內各大有線電視集團一致同意協助其定頻CH48受到外界關注。

NCC發言人翁柏宗表示，依據《有線廣播電視法》第29條第3項授權訂定之《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》第2條規定，同意其頻道變更，內容主要包括三立財經新聞台移至新聞區塊，由第88頻位變更至第48頻位，以及相對應頻位調整等，變動幅度包含13個基本頻道頻位異動、2個基本頻道上架以及2個基本頻道下架。

▲▼南國有線電視基本頻道變更申請獲NCC同意，三立財經台《iNEWS》進駐CH48新聞頻道區塊（圖／翻攝NCC資料）
▲南國有線電視基本頻道變更申請獲NCC同意，三立財經台《iNEWS》進駐CH48新聞頻道區塊（圖／翻攝NCC資料）

翁柏宗還說，其他申請《INEWS》移頻CH48案，因各系統頻道異動狀況不同，無法以通案方式處理，需委員會就個案審查。

據了解，目前有線電視3大MSO申請頻道異動情形大同小異，重點都是將《INEWS》定頻CH48，原CH48~CH46往前各移1頻變成CH47~CH45，對原CH45的JET綜合台，中嘉12系統是將CH45 JET綜合台移往CH88；凱擘12系統是將CH45 JET綜合台移往CH38，原CH38 MUCH TV移往CH89；TBC 5系統是CH45 JET綜合台移往CH41，原CH41八大戲劇台移至CH90。

▲▼三立iNEWS《鄭知道了》（圖／翻攝官方FB）
▲三立iNEWS招牌節目〈鄭知道了〉（圖／翻攝官方FB

在中嘉12系統的頻道異動案中，JET綜合台、MOMO購物1台都表達反對移動，特別是JET綜合台由CH45移往CH88，等於是離開了熱門頻段，JET表示強烈反對，不過NCC表示，異動關係頻道其本身同意與否不是NCC同意與否的必要條件，將另做綜合考量。

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