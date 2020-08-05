經濟部帶隊秀自主產業鏈　佐臻AR智慧眼鏡蘇貞昌也按讚

▲行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花視察佐臻公司，其自製的「AR智慧眼鏡」可用在遠距教學等應用。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院近年積極推動台灣5G軟硬體產業鏈，經濟部今（5）日表示，行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花昨日視察佐臻公司，其自製的「AR智慧眼鏡」可應用在遠距教學、智慧學習娛樂、遠程醫療、會展導覽及救護救災等，展現我國產業的自主研發能量。

行動通訊技術進入5G時代，經濟部近年積極推動打造台灣自主5G網路產業鏈，包括中磊、廣達、研華、佐臻、趨勢科技等台灣軟硬體，打造5G實際使用案例及生態系，搶進全球商機。

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經濟部表示，位於新北市汐止的佐臻公司，過去四年期間在經濟部相關計畫的協助之下，透過自主研發技術，今年七月發表自製的「AR智慧眼鏡」，只要戴上眼鏡與耳機連結網路，就能即時串流並獲得訊息，相當吸睛。

佐臻最新發表的智慧眼鏡，可望加速5G+AR 應用布局，攜手中華電信共同推動「AR共創平台」加速器計畫服務，將在台灣市場對有興趣開發AR應用的企業、學校、政府單位，提供最新的智慧眼鏡開發套件，以及相關的開發課程，協助開發人員快速發展應用，連結產業需求、實現有效率的人機互動。

官員指出，蘇貞昌院長與王美花部長，昨天親自到佐臻公司親自體驗這項技術，直接與產業面對面，除了瞭解產業需求、提供最實質的幫助，也更能掌握到產業的新技術，思考對國家發展更有利的運用方式，讓台灣更進步。

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