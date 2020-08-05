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友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

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▲友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場。（圖／友達提供）

▲友達高解析度柔性Micro LED中控台面板。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

今年受到新冠肺炎疫情影響，全球顯示技術盛會2020 SID顯示週（Display Week 2020）由實體展改為線上舉行，友達（2409）今（5）日宣布秀出全系列領先面板技術，像是醫用的高像素輕量化軟性X光感測器、宅經濟的超刷新率電競面板、車用的全彩主動式Micro LED車用面板。

醫用方面，友達開發一系列醫療顯示面板，應用在超音波、成像造影、內窺及手術等，並結合TFT製造優勢，延伸開發高品質X光軟性感測器，透過友達特有的光電轉換技術，低劑量使用仍可提供高品質的成像效果，相較於傳統底片，可大幅降低人體接收的輻射劑量，而X光軟性基板輕量化與耐衝擊的產品特性，更可大幅提升醫護人員於移動式醫療即時服務的便利性。

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友達展示開發採用Mini LED背光技術的32吋手術用醫療面板，為達真實純黑畫面呈現與高亮度、超高對比的手術使用需求，具備業界領先的2304調光分區，其真實純黑畫面讓醫師執行內視鏡、腹腔鏡等低侵襲手術時，完美聚焦在醫療目標上，並針對色域進行最適化調校，真實呈現人體組織及血液層次與細微差異，而21.3吋直式診斷專用醫療面板則具高亮度、高對比及窄邊框設計，強調順暢的灰階連續性畫面表現，用在放射醫學及乳房造影等，協助醫生做精準病兆診斷。

▲友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場。（圖／友達提供）

▲友達高像素輕量化軟性X光感測器。（圖／友達提供）

電競方面，友達展出全球最高刷新率17.3吋Full HD 300Hz Mini LED電競筆電面板，以及27吋超高刷新率QHD 240Hz電競監視器面板，成功的突破畫質與速度互相牽制的技術限制，展現清晰流暢的動態影像，而另一款17.3吋UHD 4K電競筆電面板，將Mini LED背光技術與超高刷新率技術結合，高精細畫質符合VESA DisplayHDR1000最高等級，清楚呈現暗部場景的所有細節。
 
宅經濟持續發酵，家用智慧電視也延伸到成為遊戲、電影等多媒體影音串流媒介，友達8K無邊框超高屏占比電視面板具備120Hz高刷新率，同時整合8K（7680 x 4320）超高解析度、QD量子點廣色域及HDR超高動態範圍技術，以無邊際大型螢幕，滿足運動賽事及電玩遊戲等需求。
 
針對行動商務人士，友達利用獨特的可調式背光技術，推出可切換式14吋筆電面板，並在大於45度視角提供足夠的黑態，可一鍵將大視角畫面設為隱藏模式，隨時保障機密資料的安全。

▲友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場。（圖／友達提供）

▲友達系列超高刷新率高階電競面板。（圖／友達提供）

車用方面，友達不斷強化競爭領先優勢，率先將高解析度柔性Micro LED導入車用面板，展出由兩片9.4吋面板組成的中控台顯示器，以228 PPI之超高畫素密度，實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，S曲線更適於整合流線的車體內裝設計。另一款採用全彩主動式Micro LED技術的V型駕駛艙顯示器，由12.1吋Micro LED儀錶板及12.1吋中控台面板組成，具備高亮度、超高對比、廣色域與高像素密度等特性，便於駕駛隨時讀取關鍵行車數據，提供更為直覺的駕駛操作體驗。

車用方面，友達展示全系列採用全彩主動式Micro LED車用面板，率先將高解析度柔性Micro LED技術導入車載應用，展出由兩片9.4吋面板組成的中控台顯示器，以228 PPI超高畫素密度，實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩；另一款則採用全彩主動式Micro LED技術的V型駕駛艙顯示器，由12.1吋Micro LED儀錶板及12.1吋中控台面板組成，具備高亮度、超高對比、廣色域與高像素密度等特性，便於駕駛隨時讀取關鍵行車數據，提供更為直覺的駕駛操作體驗。

▲友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場。（圖／友達提供）

▲友達1.6吋便攜式TFT指紋感測器。（圖／友達提供）

同時，友達也將先進顯示技術應用在智慧零售、交通場域，包括TARTAN顯示器技術，採用原廠光罩製程的工規生產品質，可依照客戶需求提供方形、圓形及長條型等客製化比例與尺寸，其中全球最大直徑達23.6吋雙面圓形顯示器，不論播放產品廣告訊息或用作商店招牌皆具吸睛效果。

友達開發1.6吋便攜式TFT指紋感測器，具備全球最高1000 PPI超高像素，包含兒童的細微指紋特徵也能清楚辨識，提供海關、警務偵防等更高等級的生物辨識與安防需求。
 
此外，友達預告SID展會期間，總經理暨營運長柯富仁將在8月7日23:00以「新常態下的顯示技術創新應用（Display Innovations in the New Normal Economy）」為題進行線上演說，分享當工作、生活、消費、產業發展出後疫情時代的「新常態」，如何提供5G、AI及創新顯示技術的解決方案。

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