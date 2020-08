友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

▲友達高解析度柔性Micro LED中控台面板。(圖/友達提供)

記者姚惠茹/台北報導

今年受到新冠肺炎疫情影響,全球顯示技術盛會2020 SID顯示週(Display Week 2020)由實體展改為線上舉行,友達(2409)今(5)日宣布秀出全系列領先面板技術,像是醫用的高像素輕量化軟性X光感測器、宅經濟的超刷新率電競面板、車用的全彩主動式Micro LED車用面板。

醫用方面,友達開發一系列醫療顯示面板,應用在超音波、成像造影、內窺及手術等,並結合TFT製造優勢,延伸開發高品質X光軟性感測器,透過友達特有的光電轉換技術,低劑量使用仍可提供高品質的成像效果,相較於傳統底片,可大幅降低人體接收的輻射劑量,而X光軟性基板輕量化與耐衝擊的產品特性,更可大幅提升醫護人員於移動式醫療即時服務的便利性。

友達展示開發採用Mini LED背光技術的32吋手術用醫療面板,為達真實純黑畫面呈現與高亮度、超高對比的手術使用需求,具備業界領先的2304調光分區,其真實純黑畫面讓醫師執行內視鏡、腹腔鏡等低侵襲手術時,完美聚焦在醫療目標上,並針對色域進行最適化調校,真實呈現人體組織及血液層次與細微差異,而21.3吋直式診斷專用醫療面板則具高亮度、高對比及窄邊框設計,強調順暢的灰階連續性畫面表現,用在放射醫學及乳房造影等,協助醫生做精準病兆診斷。

▲友達高像素輕量化軟性X光感測器。(圖/友達提供)

電競方面,友達展出全球最高刷新率17.3吋Full HD 300Hz Mini LED電競筆電面板,以及27吋超高刷新率QHD 240Hz電競監視器面板,成功的突破畫質與速度互相牽制的技術限制,展現清晰流暢的動態影像,而另一款17.3吋UHD 4K電競筆電面板,將Mini LED背光技術與超高刷新率技術結合,高精細畫質符合VESA DisplayHDR1000最高等級,清楚呈現暗部場景的所有細節。



宅經濟持續發酵,家用智慧電視也延伸到成為遊戲、電影等多媒體影音串流媒介,友達8K無邊框超高屏占比電視面板具備120Hz高刷新率,同時整合8K(7680 x 4320)超高解析度、QD量子點廣色域及HDR超高動態範圍技術,以無邊際大型螢幕,滿足運動賽事及電玩遊戲等需求。



針對行動商務人士,友達利用獨特的可調式背光技術,推出可切換式14吋筆電面板,並在大於45度視角提供足夠的黑態,可一鍵將大視角畫面設為隱藏模式,隨時保障機密資料的安全。

▲友達系列超高刷新率高階電競面板。(圖/友達提供)

車用方面,友達不斷強化競爭領先優勢,率先將高解析度柔性Micro LED導入車用面板,展出由兩片9.4吋面板組成的中控台顯示器,以228 PPI之超高畫素密度,實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩,S曲線更適於整合流線的車體內裝設計。另一款採用全彩主動式Micro LED技術的V型駕駛艙顯示器,由12.1吋Micro LED儀錶板及12.1吋中控台面板組成,具備高亮度、超高對比、廣色域與高像素密度等特性,便於駕駛隨時讀取關鍵行車數據,提供更為直覺的駕駛操作體驗。

▲友達1.6吋便攜式TFT指紋感測器。(圖/友達提供)

同時,友達也將先進顯示技術應用在智慧零售、交通場域,包括TARTAN顯示器技術,採用原廠光罩製程的工規生產品質,可依照客戶需求提供方形、圓形及長條型等客製化比例與尺寸,其中全球最大直徑達23.6吋雙面圓形顯示器,不論播放產品廣告訊息或用作商店招牌皆具吸睛效果。

友達開發1.6吋便攜式TFT指紋感測器,具備全球最高1000 PPI超高像素,包含兒童的細微指紋特徵也能清楚辨識,提供海關、警務偵防等更高等級的生物辨識與安防需求。



此外,友達預告SID展會期間,總經理暨營運長柯富仁將在8月7日23:00以「新常態下的顯示技術創新應用(Display Innovations in the New Normal Economy)」為題進行線上演說,分享當工作、生活、消費、產業發展出後疫情時代的「新常態」,如何提供5G、AI及創新顯示技術的解決方案。