精神病患砍死醫師！「病房內抽菸」遭勸辦出院...60多歲男惱羞淋油自焚

▲南韓釜山傳出精神病患者砍死醫師的案件。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近又傳出一起醫院患者持刀砍死醫師的殺人案件！釜山市北區華明洞某間精神科醫院的60多歲男性患者，由於不滿醫師再三要求辦理出院手續，於是持凶器將對方砍成重傷，之後再將揮發油淋在身上準備自焚，醫師送醫後仍回天乏術。

根據韓媒《中央日報》，該患者在入住精神科醫院後，屢屢因在病房內抽菸而被勸阻，長期與院方產生衝突，最後醫師忍不住了，直接請該患者辦理出院手續，致使患者不滿的情緒高漲，5日上午9時25分，在憤怒驅使下，持兇器將院內唯一的醫師砍成重傷。儘管該醫師及時送醫接受治療，卻仍於下午1時喪命。

該患者行兇後，隨即走到醫院10樓的窗台邊，淋上揮發油準備自焚，最後遭到釜山北部警察署成功逮捕。

該案件令韓媒聯想起1年8個月前遭到患者砍死的精神科醫師任世源（임세원，音譯）！2018年12月31日，任世源在其任職的首爾江北三星醫院內，遭到自己負責的33歲朴姓患者持刀砍死。據悉，朴姓患者罹患躁鬱症，之後被判處25年徒刑，目前服刑中。

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