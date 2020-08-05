美軍陸戰隊訓練意外　沈沒的兩棲戰車及失蹤士兵找到

▲圖為陸戰隊第一遠征隊在加州海岸附近習時 ，發生事故的AAV兩棲戰車。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美軍陸戰隊隊第一遠征軍司令部周二(4日)宣布，軍方搜索隊已確認上周沈沒在聖克萊門特島附近的AAV兩棲戰車及遇難者遺體，已在加州海岸附近海底被找到，將在本周末開展打撈工作。

《洛杉磯時報》報導，工作人員透過遠端操作水底攝影機完成了搜索任務。美國「國家廣播公司」(NBC)引述陸戰隊司令的話說，發生事故的車輛位於約117公尺的深度，比之前估計的約183公尺要淺。

7月30日發生在南加州海岸聖克萊門特島西北部的這起兩棲戰車沉沒事故，當時宣布有1名陸戰隊員死亡、8名軍人失蹤。 陸戰隊的奧斯特曼中將說，事發時，他們剛完成例行訓練，十幾輛兩棲戰車正返回軍艦。

國防官員說，當時16人乘坐在發生意外的戰車中。奧斯特曼說，發生事故後，兩棲戰車上的人員向其它車輛的同伴發出求救訊號。兩輛兩棲突擊車及隨行船上的人員隨即緊急救援。 除了即將從海底打撈的8人外，事發當日，20歲的士兵裴瑞斯在事故現場死亡。

《洛杉磯時報》報導，儘管進行了兩天的搜救，但仍未找到失蹤的8人。海軍陸戰隊第15遠征隊2日早上終止了搜救，宣布「推定」失蹤士兵已死亡。

陸戰隊司令部說，死者年齡從18歲到23歲之間。「福斯新聞」報導，車輛沉沒時，士兵們都穿著防彈衣及浮力背心等戰鬥裝備。

陸戰隊兩棲戰車從1972年開始服役，過去10年來在加州聖地牙哥周圍發生過3起不幸事件。2017年，彭德爾頓軍營一輛兩棲戰車撞到輸氣管道，造成14名陸戰隊員和一名士兵被嚴重燒傷。2011年，一名陸戰隊員因兩棲戰車沉沒而遇難。