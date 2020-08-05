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出賣華為後股價一路跌　英國滙豐陷入「選邊」掙扎

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▲▼ 滙豐銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 滙豐銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者謝欣辰／綜合報導

滙豐銀行（HSBC）為滙豐集團（HSBC Group）旗下企業，總部設於英國倫敦，為規模最大的歐系銀行；雖是在英國註冊，但實際上以香港及亞洲為業務重心地區，滙豐的雙重角色成為中英兩國角力的磨心。滙豐銀行近期股價跌至多年來的新低，正在努力應對中西關係緊張及新冠肺炎的影響。

據《法新社》報導，滙豐銀行(HSBC)星期一（3日）表示，由於受到新冠肺炎疫情和中西角力戰的衝擊，在2020上半年的稅後利潤同比下降69％。滙豐銀行長期處在東西方的十字路口，這家總部位於英國的大型全球銀行跟中國有深厚關係，但現在卻面臨了必須選邊站的窘境。

請繼續往下閱讀...

滙豐銀行有90%的利潤來自於亞洲，中國和香港是驅動其成長的兩大動力。滙豐已經在今年初啟動一項大規模的成本削減計劃，其中包括大砍約35,000個職位，以及主要針對美洲和歐洲利潤較低的部門進行裁撤。

滙豐銀行執行長祈耀年（Noel Quinn）日前發布聲明表示，銀行正受日益增加的政治脆弱性影響，「中西之間當前的緊張局勢，勢必會對匯豐銀行的業務帶來挑戰。」

在中國，滙豐被指控「出賣」中國科技巨頭華為；在英國，滙豐又似乎支持華為而受到譴責，中立似乎已不再是一種選擇。由於沒有公開支持香港的新國安法，滙豐在中國遭受批評，就算最終在社交媒體上表示支持，英國議會成員又要求滙豐做出解釋，並撤回聲明。

據《紐約時代》報導，隨著美國及盟友把矛頭指向了中國政治和經濟，全球企業的選邊站的壓力越來越大。Facebook、Twitter和Google等美國科技公司已承諾，在香港的新國安法之下，他們將拒絕香港索取數據的請求。製造商會對供應鏈進行清理，排除被美國政府因侵犯人權或國家安全問題封禁的中國企業。

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