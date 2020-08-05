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財劃法還未修正　財長蘇建榮：給地方政府經費每年增加千億

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▲▼行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮出席稅務節表揚大會。（圖／記者湯興漢攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財劃法20年未修，近期高雄市長補選議題再度引發修法討論，蘇建榮今（5）日坦言這是一個很難的議題，但是即使財劃法未修，從2011年開始給地方政府的統籌分配稅款、專案補助年增1000億元到1200億元。

由於高雄市長選舉許多候選人紛紛向中央要錢，像是民眾黨高雄市長候選人吳益政說要向政府要800億元、行政院長蘇貞昌也多次提到中央幫地方爭取4000億元專案補助。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮參加《周玉蔻嗆新聞》廣播節目，回答有關地方財政的問題，蘇建榮表示，財劃法是很難的課題，牽涉到地方制度，必須先確立各地方行政區域有多大、需要做多少事，才能夠妥適分配；但是整個國家的資源有限，以100元來說，地方拿得多、中央就拿得少；即使地方拿到50元也要各地方政府分配，所以怎樣合理分配就很重要。

五根手指都是手　財部不偏向綠營執政縣市

而從2011年、2014年行政區域有很大的改變，就是原本只有兩個直轄市增加為六都；就與原本的財劃法規畫有很大的變化，原本蘇建榮上任確實是要推動財劃法修正，但是遇到稅制改革、前瞻基礎建設等議題，加上今年的疫情紓困已經對中央政府預算帶來不小的負擔。

但是以現行的財劃法即使沒有修正，自從2011年起地方政府統籌分配稅款以及專案補助都有增加千億元到1200億元。至於行政院長蘇貞昌同意給高雄的4000億元案，是給予高雄大林蒲遷村計畫，先前已經決定，但這個與財劃法不同。

蘇建榮強調「五根手指伸出來都是手」財政部不會特別偏愛某些地方政府（綠營執政），但是地方政府也要透過自身努力像是增加稅收如房屋稅、地價稅、土增稅等，以及非稅課收入像是規費等，健全地方的財政收入。

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