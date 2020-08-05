黎巴嫩15年來「13起炸彈攻擊」！前總理遭暗殺　調查警官也遇害

▲黎巴嫩前總理哈里里（Rafik al-Hariri）於2015年遭汽車炸彈暗殺身亡。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日下午6時發生大規模爆炸，釀成至少100死、4000傷。《路透社》報導，自從前總理哈里里（Rafik al-Hariri）於2005年2月14日遭暗殺身亡算起，黎國15年間發生至少13起類似的炸藥攻擊事件。

【2005年】

2月14日，前總理哈里里（Rafik al-Hariri）在知名5星級飯店「聖喬治飯店與渡假村」（Saint Georges Hotel & Resort）外，被自殺炸彈客引爆的汽車炸彈暗殺身亡。

【2007年】

6月13日，反敘利亞國會議員艾多（Walid Eido）與另外5人在貝魯特一間海灘俱樂部附近遭汽車炸彈炸死。

10月12日，一名正在爭取接任陸軍總司令的高級軍官疑似被汽車炸彈殺害。

【2008年】

1月25日，一名正在調查基督教教區暗殺事件的情報警官遭汽車炸彈炸死。

▲真主黨士兵在黎敘邊界掛上黎巴嫩國旗與真主黨旗幟。（圖／路透）

【2012年】

10月19日，一名高級國安官員深入調查哈里里暗殺事件，並認為敘利亞與真主黨（Hezbollah）涉入其中，未料就被汽車炸彈奪去性命。

【2013年】

7月9日，真主黨位於貝魯特的軍事據點遭到大規模汽車炸彈攻擊，導致53人受傷。真主黨在敘利亞內戰中，力挺敘國總統阿薩德（Bashar al-Assad）。

8月15日，真主黨位於貝魯特南部達西亞（Dahia）的軍事據點遇襲，汽車炸彈殺害20人以上，還有超過212人受傷。

11月19日，伊朗駐黎巴嫩大使館發生2起自殺式炸彈攻擊，至少23人喪命，其中包括一名伊朗文化專員。

12月27日，反對阿薩德的前駐美大使沙塔赫（Mohamad Chatah）在一次爆炸中身亡。他的一名盟友認為，此案是什葉派真主黨傭兵所為。

▲黎巴嫩首都貝魯特4日下午6時發生意外爆炸。（圖／達志影像／美聯社）





【2014年】

1月2日，真主黨位於貝魯特南部據點再度遇襲，汽車炸彈奪走至少5條人命，

6月24日，一名自殺炸彈客在貝魯特的國軍軍事哨站附近引爆汽車炸彈，導致一名國安官員死亡。

【2015年】

11月12日，貝魯特一處人口稠密的住宅區發生2起自殺炸彈攻擊，釀成至少43人死亡，超過240人受傷。伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

【2018年】

1月24日，巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）一名成員在黎巴嫩南部城市賽達（Sidon）遇襲。受害者要上車時啟動裝置，導致汽車被毀，但他因此受傷。



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